संजय कपूर के बच्चों ने सौतेली मां प्रिया कपूर की नीयत पर उठाए सवाल, अब पूछा- पापा के पोलो वाले घोड़ों का क्या हुआ?

पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की मौत के समय उनकी सभी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बताने का निर्देश दिया था. बता दें कि संजय कपूर की मौत 12 जून, 2025 को लंदन में हुई थी.

संजय कपूर की प्रॉपर्टी विवाद में नई अपडेट आई सामने
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों और उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर के बीच संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक ड्रामा और कोर्ट-कचहरी का मामला अब पोलो घोड़ों (संजय कपूर के पोलो हॉर्स) पर चर्चा तक पहुंच गया है. सोर्सेज ने NDTV को बताया है कि बच्चों ने प्रिया कपूर को इन घोड़ों की याद दिलाई है.

NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक करिश्मा के बच्चों द्वारा दायर किए गए लेटेस्ट जवाब में, समायरा और कियान जिन्होंने पहले प्रिया कपूर पर अपने पिता की वसीयत में हेरफेर करने का आरोप लगाया था, अब उन पर कोर्ट में उनकी संपत्ति की अधूरी लिस्ट जमा करने का आरोप लगाया है. प्रिया द्वारा कोर्ट में दायर की गई लिस्ट में कथित तौर पर पोलो खेलने के लिए इस्तेमाल होने वाले महंगे घोड़े और इससे जुड़ी चीजें, साथ ही ऑडमर्स पिगुएट और रोलेक्स की लग्जरी घड़ियां शामिल नहीं हैं. कई महंगे आर्ट पीस भी विवादित संपत्ति की लिस्ट में हैं, जिसकी पूरी जानकारी प्रिया कपूर को देनी चाहिए, करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट में यह मांग की है.

बच्चों ने यह भी दावा किया है कि संजय कपूर की कपूर परिवार के हिस्से के रूप में कई अचल संपत्तियां प्रिया द्वारा कोर्ट को दी गई लिस्ट में शामिल नहीं हैं. उन्होंने रानी कपूर की दी गई लिस्ट से कम्पैरिजन करने पर लिस्ट में कमी बताई है. वे कोर्ट में दावा करते हैं कि रानी कपूर की बताई गई कई संपत्तियां प्रिया द्वारा दी गई लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं.

करिश्मा के बच्चों ने 31 दिसंबर को अपने जवाब में प्रिया कपूर के बयान - यानी 'मेरी जानकारी के अनुसार' - पर आपत्ति जताई है, जब उन्होंने कोर्ट में संजय कपूर द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की पूरी लिस्ट बताई थी.

इसे "जानबूझकर छिपाना" बताते हुए, बच्चों ने अब निर्देश मांगा है कि प्रिया कपूर को अपने पिता की सभी संपत्तियों का खुलासा शपथ लेकर करना चाहिए. उम्मीद है कि कोर्ट मंगलवार (20 जनवरी) को इन दस्तावेजों पर कार्यवाही दर्ज करेगा. बता दें कि पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की मृत्यु के समय उनकी सभी संपत्तियों की पूरी लिस्ट का खुलासा करने का निर्देश दिया था. संजय कपूर की मृत्यु 12 जून, 2025 को लंदन में हुई थी.

