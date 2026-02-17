विज्ञापन

संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया समन, करिश्मा कपूर के ससुराल वालों और प्रिया सचदेव को दिया मध्यस्थता का सुझाव

 दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति और वसीयत को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है. संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने अपनी ननद मंधीरा कपूर के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया था.

नई दिल्ली:

