संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया समन, करिश्मा कपूर के ससुराल वालों और प्रिया सचदेव को दिया मध्यस्थता का सुझाव

संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया समन
नई दिल्ली:
दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति और वसीयत को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है. संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने अपनी ननद मंधीरा कपूर के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने समन जारी किया है और सभी पक्षों के बीच मध्यस्थता का सुझाव दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे एक-दूसरे के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया में कोई भी बयान देने से परहेज करें.
