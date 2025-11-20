सुनीता आहूजा ने गोविंदा के लिए लुटाया प्यार, जानें क्यों बोलीं- मैं गोविंदा से जान से ज्यादा प्यार करती हूं

इस साल गोविंदा और सुनीता आहूजा अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि उनके तलाक की अफवाहें जोरों पर थीं. हाल ही में गोविंदा को तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और सुनीता ने कहा कि उन्हें यह बात भी अपने पति के इंटरव्यू से ही पता चली. अब सुनीता आहूजा ने पति को लेकर बड़ी बात कह डाली है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. सुनीता आहूजा ने इस साल का सबसे वायरल सवाल – “इमोशनल चीटिंग ज्यादा दुख देती है या फिजिकल चीटिंग?” पर खुलकर अपनी राय दी है.

गोविंदा के लिए क्या बोलीं सुनीता आहूजा

पिंकविला से बातचीत में सुनीता आहूजा ने साफ कहा कि उनके लिए इमोशनल धोखा सबसे बुरा है. उन्होंने कहा, “इमोशनल! आप किसी को दिल से चाहते हो, फिर बाद में आप उसे धोखा देते हो, ये बिल्कुल गलत है. मैं खुद बहुत इमोशनल इंसान हूं. मैं गोविंदा से जान से ज्यादा प्यार करती हूं. अगर बच्चे या पति ने भी इमोशनली धोखा दिया तो बहुत तकलीफ होती है. इमोशनल चीटिंग बिल्कुल मत करो यार, बहुत गलत है.” फिजिकल चीटिंग पर बोलीं, “वो भी नहीं करना चाहिए! दोनों में से कुछ भी करने की क्या जरूरत है? हमारे मम्मी-पापा ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए. ये सब घोर कलयुग है, कलयुग आ गया है.”

क्या है इमोशनल चीटिंग बनाम फिजिकल चीटिंग

दरअसल बीते दिनों चैट शो टू मच में जाह्नवी कपूर और करण जौहर पहुंचे थे. इस दौरान शो की होस्ट ट्विंकल खन्ना ने कहा था कि उनके लिए फिजिकल चीटिंग डील-ब्रेकर नहीं है, “रात गई बात गई”. काजोल और करण जौहर ने भी उनकी बात को सही कहा, लेकिन जाह्नवी कपूर अकेली इमोशनल चीटिंग को ज्यादा गलत बता रही थीं. जिसके बाद से “इमोशनल चीटिंग ज्यादा दुख देती है या फिजिकल चीटिंग?” जैसे सवालों की खूब चर्चा हो रही है.

