विज्ञापन

सुनीता आहूजा ने गोविंदा के लिए लुटाया प्यार, जानें क्यों बोलीं- मैं गोविंदा से जान से ज्यादा प्यार करती हूं

इस साल गोविंदा और सुनीता आहूजा अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि उनके तलाक की अफवाहें जोरों पर थीं. हाल ही में गोविंदा को तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

Read Time: 2 mins
Share
सुनीता आहूजा ने गोविंदा के लिए लुटाया प्यार, जानें क्यों बोलीं- मैं गोविंदा से जान से ज्यादा प्यार करती हूं
सुनीता आहूजा ने गोविंदा के लिए लुटाया प्यार
नई दिल्ली:

इस साल गोविंदा और सुनीता आहूजा अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि उनके तलाक की अफवाहें जोरों पर थीं. हाल ही में गोविंदा को तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और सुनीता ने कहा कि उन्हें यह बात भी अपने पति के इंटरव्यू से ही पता चली. अब सुनीता आहूजा ने पति को लेकर बड़ी बात कह डाली है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. सुनीता आहूजा ने इस साल का सबसे वायरल सवाल – “इमोशनल चीटिंग ज्यादा दुख देती है या फिजिकल चीटिंग?” पर खुलकर अपनी राय दी है.

ये भी पढ़ें: जब गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त की इस फिल्म के 15 दिनों तक नहीं मिले थे टिकट, प्रोड्यूसर ने जमकर की थी कमाई

गोविंदा के लिए क्या बोलीं सुनीता आहूजा

पिंकविला से बातचीत में सुनीता आहूजा ने साफ कहा कि उनके लिए इमोशनल धोखा सबसे बुरा है. उन्होंने कहा, “इमोशनल! आप किसी को दिल से चाहते हो, फिर बाद में आप उसे धोखा देते हो, ये बिल्कुल गलत है. मैं खुद बहुत इमोशनल इंसान हूं. मैं गोविंदा से जान से ज्यादा प्यार करती हूं. अगर बच्चे या पति ने भी इमोशनली धोखा दिया तो बहुत तकलीफ होती है. इमोशनल चीटिंग बिल्कुल मत करो यार, बहुत गलत है.” फिजिकल चीटिंग पर बोलीं, “वो भी नहीं करना चाहिए! दोनों में से कुछ भी करने की क्या जरूरत है? हमारे मम्मी-पापा ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए. ये सब घोर कलयुग है, कलयुग आ गया है.”

क्या है इमोशनल चीटिंग बनाम फिजिकल चीटिंग

दरअसल बीते दिनों चैट शो टू मच में जाह्नवी कपूर और करण जौहर पहुंचे थे. इस दौरान शो की होस्ट ट्विंकल खन्ना ने कहा था कि उनके लिए फिजिकल चीटिंग डील-ब्रेकर नहीं है, “रात गई बात गई”. काजोल और करण जौहर ने भी उनकी बात को सही कहा, लेकिन जाह्नवी कपूर अकेली इमोशनल चीटिंग को ज्यादा गलत बता रही थीं. जिसके बाद से “इमोशनल चीटिंग ज्यादा दुख देती है या फिजिकल चीटिंग?” जैसे सवालों की खूब चर्चा हो रही है. 

﻿

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govinda, Sunita Ahuja, Govinda Wife Sunita Ahuja, Actor Govinda, Twinkle Khanna
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com