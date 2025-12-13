विज्ञापन

कश्मीरा नहीं खुद कृष्णा अभिषेक की वजह से आई थी गोविंदा से उनके बीच दरार, कहा था- कभी तू-तू-मैं-मैं भी नहीं हुई

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और फेमस कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के बीच सालों से चला आ रहा पारिवारिक झगड़ा किसी से छुपा नहीं है. हालांकि दोनों के बीच रिश्ते अब पहले से बेहतर हो गए हैं.

कश्मीरा नहीं खुद कृष्णा अभिषेक की वजह से आई थी गोविंदा से उनके बीच दरार, कहा था- कभी तू-तू-मैं-मैं भी नहीं हुई
कश्मीरा नहीं खुद कृष्णा अभिषेक की वजह से आई थी गोविंदा और उनके बीच दरार

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और फेमस कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के बीच सालों से चला आ रहा पारिवारिक झगड़ा किसी से छुपा नहीं है. हालांकि दोनों के बीच रिश्ते अब पहले से बेहतर हो गए हैं. कृष्णा कई बार मामा से माफी मांग चुके हैं और गोविंदा और सुनीता ने भी कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि वो भांजे को माफ पर चुके हैं. पर फिर भी अभी तक दोनों साथ किसी भी शो या फिल्म में नजर नहीं आते हैं. चीची मामा और कृष्णा का हर फैन चाहता है कि दोनों कभी साथ पर्दे पर नजर आएं. फैंस की ये ख्वाहिश कब पूरी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज हम आपको वो वजह बताते हैं जिससे दोनों परिवार के रिश्तों में दरार आई. कहा हमेशा ये जाता है कि कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह की वजह से दोनों भाइयों के रिश्ते में खटास आई, लेकिन असल वजह खुद गोविंदा ने एक पोडकास्ट शो में बताई है. 

क्या कृष्णा ने की गोविंदा-सुनीता की बेइज्जती?

दरअसल, गोविंदा कुछ साल पहले मनीष पॉल के पॉडकास्ट में शामिल हुए थे. वहां मनीष ने गोविंदा से कहा कि उनसे पहले कृष्णा शो में आए थे और वो आपसे माफी मांगकर गए हैं. वो चाहते हैं कि दोनों अपना मनमुटाव भूल जाएं. मनीष की इस बात पर गोविंदा तसल्ली से बताते हैं कि कृष्णा की किन-किन बातों से वो खफा हुए. गोविंदा ने बताया ‘मेरी जितनी बहने थीं उनमें सबसे प्रिय मुझे वही (कृष्णा की मम्मी) थीं. जब कृष्णा पैदा हुए तो मैं उसे कंधे पर लेकर वैष्णो देवी गया था. जो प्यार उसे मिला वो घर के किसी भी बच्चे को नहीं मिला. लेकिन मुझे लगता है कि कृष्णा जो एक्ट करते हैं, या राइटर जो उन्हें लिखकर देते हैं...एक परिवार होने के नाते मुझे लगता है कि कृष्णा उतना ही करें जितना किसी को हर्ट ना हो. सुनीता हमेशा मुझे बच्चों के काम में रोकटोक करने पर डांटती थी, लेकिन ये चीज उसी पर उल्टी पड़ गई. इन लोगों ने उसी की बारे में खींचतान कर दी तो वो नाराज़ हो गई. वरना मेरी और कृष्णा की तो कभी तू-तू-मैं-मैं भी नहीं हुई'.

‘नहीं देखने दी बच्चों की शक्ल'

आगे गोविंदा ने बताया कि ‘जब कृष्णा के बच्चे हुए तो हम दोनों उनसे मिलने हॉस्पिटल गए, लेकिन हमें उन्हें देखने तक नहीं दिया गया और बाद में हर इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं उसके बच्चों को देखने तक नहीं आया, तब मुझे बुरा लगा कि कृष्णा ऐसे कैसे कह सकता है.' एक्टर ने आखिर में कहा कि ये प्यार जो उसके मन में है मेरे लिए वो कैमरे के बाहर असल में भी दिखना चाहिए.

