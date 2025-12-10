'100 करोड़ी फिल्मों को ठुकरा चुका हूं', फ्लॉप एक्टर कहलाने पर छलका Govinda का दर्द, कहा- मैं पागल हूं...

गोविंदा हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए थे. कुछ दिनों पहले गोविंदा के तलाक की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था. गोविंदा ने जिसके बाद एक इंटरव्यू भी दिया था. गोविंदा ने इस इंटरव्यू में बॉलीवुड को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था. गोविंदा ने बॉलीवुड के कुछ लोगों पर बिना नाम लिए कई गंभीर आरोप मढ़े थे. गोविंदा ने यह भी बताया था कि उनका करियर बर्बाद हुआ नहीं बल्कि किया गया है. इस इंटरव्यू में गोविंदा ने बॉलीवुड की पूरी पोल-पट्टी खोलकर रख दी थी. गौरतलब है कि 80 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने वाले 'हीरो नंबर 1' फेम एक्टर गोविंदा ने 90 के दशक में अपनी फिल्मों से थिएटर्स में गदर मचा दिया था.

गोविंदा से हुई ये गलती

गोविंदा ने हाल ही में 'शक्तिमान' फेम एक्टर मुकेश खन्ना के यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल में बॉलीवुड का पर्दाफाश किया था. गोविंदा ने मुकेश खन्ना से कहा था, 'जब मेरे बारे में लिखा जाता है कि मेरे पास काम नहीं हैं तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 100 करोड़ी फिल्म को ठुकरा चुका हूं, मैं आज भी अपने आपको शीशे में देखकर इस फिल्म को ठुकराने पर खुद को थप्पड़ मारता हूं, मैं खुद से कहता हूं कि मैं पागल हूं और उन पैसों से मैं अपना खर्च चला सकता था, सभी से कहना चाहूंगा कि खुद से सच बोलना चाहिए, क्योंकि खुद की आवाज सुनना जरूरी है'.

'मेरे घर के बाहर बंदूक के साथ पकड़े गए कुछ लोग'

गोविंदा ने फिल्म करियर के दौरान उस पल को भी याद किया, जब बॉलीवुड में कथित तौर पर उनको बदनाम किया गया था. गोविंदा ने बताया, "एक दौर था जब मैं बदनामी के दौर से गुजरा था, क्योंकि यह सब पहले से ही तय था, कुछ लोग थे, जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करना चाहते थे, मैं समझ गया था कि मैं कम पढ़ा लिखा इंसान हूं और पढ़े-लिखे लोगों के बीच आ गया हूं, मैं उनका नाम खराब नहीं कर सकता, लेकिन यह नहीं पता था कि वो किस हद तक चले जाएंगे, मेरी खिलाफ साजिशें हुईं, घर के बाहर लोग बंदूक लेकर आए थे, जो पकड़े गए, इस सब साजिशों की वजह से मेरा व्यवहार बदला'.

'मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ'

इससे पहले एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था, 'बीते 14-15 सालों में मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन 16 करोड़ रुपये का नुकसान भी हुआ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मेरी फिल्में थिएटर तक नहीं जाने दीं, मेरा करियर बर्बाद करना चाहते थे, जो नहीं हो सका'. गोविंदा ने एक सवाल में इस बात पर भी हामी भरी उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है. बता दें, गोविंदा को पिछली बार रंगीला राजा (2019) में देखा गया था.