विज्ञापन

काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच में क्यों नहीं आए शाहरुख खान? बोले- वहां बहुत कुछ...

शाहरुख खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि क्यों वह काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल में नजर नहीं आए. 

Read Time: 2 mins
Share
काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच में क्यों नहीं आए शाहरुख खान? बोले- वहां बहुत कुछ...
काजोल-ट्विंकल के शो में क्यों नहीं आए शाहरुख खान
नई दिल्ली:

काजोल और ट्विंकल खन्ना का बीते दिनों एक शो टू मच काफी चर्चा में रहा, जिसमें दोनों एक्ट्रेसेस होस्ट की जिम्मेदारी संभालती हुईं नजर आईं. वहीं सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, जान्हवी कपूर और कृति सेनन जैसे सितारे इस शो में बतौर गेस्ट नजर आए. हालांकि ट्विंकल खन्ना और काजोल के अच्छे दोस्त और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान नजर नहीं आए. इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि उन्हें शो में नहीं बुलाया गया? क्या वो बिजी थे? इस पर अब शाहरुख खान ने खुद जवाब दे दिया है और बताया कि उन्होंने चैट शो के हर एपिसोड को देखा है. 

शाहरुख खान ने बताया काजोल के शो में क्यों नहीं आए नजर

शाहरुख खान ने बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूं. मैंने काजोल को बताया. मैं घायल भी हो गया था. मुझे बहुत बुरा लगा. मैं शो का हिस्सा बनना चाहता था. लेकिन सिर्फ खाने के सैक्शन को छोड़कर. क्योंकि वहां पर बहुत सारा खाना था खाने के लिए. मैं आपसे (काजोल) और ट्विंकल से माफी मांगना चाहता हूं. सच में आपको बताना चाहूंगा कि मैंने सभी एपिसोड देखें हैं. यह मेरा प्रायश्चित है कि मैं शो में नहीं था, इसलिए मैं यह सब देखता हूं!”

किंग की शूटिंग में बिजी हैं शाहरुख खान

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं. वहीं हाल ही में वह घायल हो गए थे, जिसके चलते उनके हाथ में चोट लग गई थी. लेकिन इन सबके बीच काजोल के साथ हाल ही में शाहरुख खान लंदन पहुंचे थे. जहां उन्होंने दिलवाले दुल्हनियां के ब्रोंज स्टैच्यू के अनावरण पर पोज दिया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kajol, Twinkle Khanna, Shah Rukh Khan, Two Much, Talk Show
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com