शिल्पा राव का बीच में रोका गया इवेंट, सिंगर का टूटा दिल, इमोशनल होकर कहा- ये नहीं होना चाहिए

मुंबई में एक बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट के दौरान अपनी परफॉरमेंस खत्म होने के बाद गायिका शिल्पा राव ने एक भावुक संदेश फैंस के साथ शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्हें दर्शकों को अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला. फैंस लगातार उनका नाम पुकार रहे थे और चीयर कर रहे थे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें अपना एक्ट पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिससे वह काफी दुखी हुईं.

मुंबई में परफॉरमेंस के बाद शिल्पा राव ने शेयर किया नोट

उत्तराखंड में दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक मंत्री ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था.

इस इवेंट के बाद इंस्टाग्राम पर शिल्पा ने बताया कि इस अनुभव का उन पर क्या असर पड़ा. उन्होंने म्यूजिक बंद होने के बाद भी सपोर्ट बनाए रखने के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस पल ने उनका दिल तोड़ दिया है. मुंबई, आज रात मेरे दिल का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया. इतनी खूबसूरत चीज का इस तरह हमसे छीन लिया जाना बहुत दुखद है, लेकिन जब म्यूजिक बंद हो गया तब भी आप नहीं रुके. जिस तरह से आप मेरा नाम पुकार रहे थे, आपकी आवाजों में जो प्यार था... मैं वह सब महसूस कर सकती थी. आज रात हमारी कहानी अधूरी रह गई. मैं वादा करती हूं, मैं वापस आऊंगी. मैं आपसे प्यार करती हूं, मुंबई. हमेशा-हमेशा के लिए शिल्पा."



परफॉरमेंस के दौरान माइक्रोफोन बंद कर दिया गया

दीपक चौधरी द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस म्यूजिक प्रोजेक्ट में कई गायकों ने दर्शकों के लिए परफॉर्म किया. हालांकि, शिल्पा का सेट अचानक तब खत्म हो गया, जब उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया. वह दर्शकों से बात करने और अपनी परफॉरमेंस को पूरा करने का इंतजार कर रही थीं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अन्य पुरुष गायकों को मंच पर ज्यादा समय दिया गया, जबकि शिल्पा को ऐसा मौका नहीं मिला. बताया जा रहा है कि उन्हें मंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, ताकि माइक्रोफोन और स्टेज की लाइटें फिर से चालू हो सकें. इस इंतजार के दौरान दर्शक लगातार उनका नाम पुकारते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे. उनके इस बर्ताव से साफ था कि वे चाहते थे कि गायिका अपना प्रदर्शन जारी रखें और मंच से जाने से पहले दर्शकों को अलविदा कह सकें. हालांकि, शिल्पा दर्शकों को उस तरह से अलविदा नहीं कह पाईं, जैसा उन्होंने सोचा था. इसी अनुभव के चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा.

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब गायक दलेर मेहंदी से जुड़ा एक विवाद भी चर्चा में है. एक पर्यटन मेले में प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर ही दलेर मेहंदी को फटकार लगाई थी. मंत्री ने दलेर की गायन क्षमता पर सवाल उठाए, जिसके बाद उनके भाई मीका सिंह ने उनका बचाव किया और सबके सामने गायक के साथ किए गए इस बर्ताव की आलोचना की. दलेर के बेटे, गुरदीप मेहंदी ने भी इस घटना को "बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण" बताया.