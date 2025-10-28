सलाद 1050 और चाय 920 की, जानें कितना महंगा है शिल्पा शेट्टी का लग्जरी रेस्टोरेंट, वाइन की बोलत खरीदने के लिए तो लेना पड़ सकता है लोन

शिल्पा शेट्टी का बास्टियन भारत के सेलेब्रिटी रेस्तरां में टॉप पर है. 2019 में शिल्पा ने रेस्तरां चेन बास्टियन के फाउंडर रंजीत बिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की. तब से उन्होंने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कदम बढ़ाया और पूरे भारत में कई आउटलेट्स खोले. बास्टियन ब्रांड में शिल्पा शेट्टी की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है. लेकिन क्या आप जानते हैं, यहां खाने-पीने का खर्चा कितना पड़ता है? इंडियन एक्सप्रेस के स्क्रीन की रिपोर्ट के मुताबिक, जैस्मिन हर्बल टी का दाम 920 रुपये और इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी 360 रुपये है.

ये भी पढ़ें: Baahubali The Epic Advance Booking: देश-विदेश में मची बाहुबली 3 की धूम, एडवांस बुकिंग में की बंपर कमाई

अगर लग्जरी ड्रिंक की बात करें, तो फ्रेंच वाइन डॉम पेरिन्यन ब्रूट रोज़ की एक बोतल 1,59,500 रुपये तक जाती है. आमतौर पर खाने के आइटम्स 500 से 1200 रुपये के बीच हैं. जैसे, चिली गार्लिक नूडल्स 675 रुपये में मिलते हैं, चिकन बुरिटो 900 रुपये का है. बुराटा सलाद 1050 रुपये और एवोकाडो टोस्ट 800 रुपये में आता है. मुंबई का बास्टियन एट द टॉप सबसे पॉपुलर स्पॉट्स में शुमार है, लेकिन यहां टेबल रिजर्वेशन करवाना आसान नहीं. यह सिर्फ हॉटस्पॉट ही नहीं, बल्कि कमाई का खजाना भी है. सोशल साइट और लेखिका शोभना डे ने मोजो स्टोरी से कहा कि यह रेस्तरां हर रात 2-3 करोड़ रुपये कमा लेता है. एक शाम में दो सिटिंग्स से 1400 मेहमान समा जाते हैं, हर सिटिंग में 700 लोग.

शोभना ने बताया, “दादर में नीचे सड़क पर लंबी वेटिंग लिस्ट लगी रहती है, जो मुंबई का पुराना महाराष्ट्रीयन इलाका है. लैम्बोर्गिनी और एस्टन मार्टिन जैसी लग्जरी कारों से लोग आते हैं. ये कौन हैं, पता नहीं!” पिछले साल जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में शिल्पा ने कमाई की अफवाहों पर हंसते हुए कहा कि असल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं. उन्होंने खुलासा किया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उन्होंने सबसे ज्यादा जीएसटी चुकाया. शिल्पा ने मजाक में कहा, “सभी गलत हैं. हम इससे कहीं ज्यादा कमा रहे हैं. मेरे मैनेजर बताते हैं कि मेरी फिल्मों के लिए आने वाली कॉल्स से ज्यादा बास्टियन की बुकिंग के लिए आती हैं.”

फिलहाल, शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा एक फ्रॉड केस में फंसे हैं. जुहू के एक बिजनेसमैन को 60.48 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में उनके यूएस और दूसरे देशों में रेस्तरां बिजनेस बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि पहले 60 करोड़ रुपये जमा करें, तभी इंटरनेशनल ट्रिप की इजाजत मिलेगी. बास्टियन का जादू तो चल रहा है, लेकिन लीगल मुश्किलें भी साथ हैं!