Baahubali The Epic Advance Booking: देश-विदेश में मची बाहुबली 3 की धूम, एडवांस बुकिंग में की बंपर कमाई

Baahubali The Epic Advance Booking: बाहुबली फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बाहुबली: द एपिक जल्द सिनेमाघरों में आने वाली है. यह फिल्म फ्रेंचाइजी के 10 साल पूरे होने पर बनाई गई है. बाहुबली: द एपिक में मूल दो भागों को जोड़कर एक लगातार कहानी तैयार की गई है. इसमें एक युवा की दास्तान है, जो अपनी राजसी जड़ें जानता है और अपने क्रूर चाचा भल्लालदेव से लड़कर राजा को वापस पाने और पिता की मौत का बदला लेता है. प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, रम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, सत्यराज और नासर जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं.

फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मौका आ गया है. एसएस राजामौली की महाकाव्य बाहुबली: द एपिक की री-रिलीज़ से पहले ही एडवांस बुकिंग में 5 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है. टिकट काउंटर पूरी तरह खुलने से पहले ही फिल्म ने भारत से 2.5 करोड़ और विदेशी बाजारों से 2.5 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि दर्शक इस एपिक ड्रामा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बुकिंग खुलते ही कुछ घंटों में ही जबरदस्त बिक्री हुई. यह री-एडिटेड वर्जन भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए खास है. 31 अक्टूबर 2025 को फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. कई शो के लिए अभी फुल एडवांस सेल्स शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन 30 अक्टूबर को होने वाले प्रीमियर शो की बुकिंग जल्द खुलेगी. आयोजकों के मुताबिक, आने वाले दिनों में कुल बुकिंग और बढ़ सकती है.

फिल्म को लेकर बाजार में भारी हाइप है. ट्रेड एक्सपर्ट्स को यकीन है कि यह दर्शकों को खींच लेगी. ओपनिंग डे पर भारी भीड़ की उम्मीद है. बाहुबली ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, और आज भी इसका जादू बरकरार है. सिनेमा हॉल मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े शहरों में तैयारियां कर रहे हैं. इंडस्ट्री वाले फिल्म के प्रदर्शन पर नजर टिकाए हुए हैं.