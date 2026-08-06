राजपाल यादव पर कसा शिकंजा, 9 सितंबर को नीलाम होंगी दो प्रॉपर्टी, 16 करोड़ के कर्ज से जुड़ा है मामला

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला अभी निपटा नहीं है. बल्कि इस मामले में एक्टर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. लेटेस्ट अपडेट ये है कि 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनकी दो संपत्तियां नीलाम की जानी हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई ने इस नीलामी को लेकर शहर और गांव में उनकी इन दो संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर दिया है. बता दें कि राजपाल यादव पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार का बकाया है. हालांकि इन दो संपत्तियों की कीमत की बात करें तो ये 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपये की बताई जा रही हैं.

राजपाल यादव ने बैंक से ये कर्ज अपनी फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए लिया था. कर्ज की वसूली ना होने पर बैंक ने गिरवी रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेकर नीलामी की प्रोसेस शुरू कर दी है. बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक शाहजहांपुर में राजपाल यादव की दो प्रॉपर्टी हैं. इनमें से एक शहर में है और दूसरी गांव में जिनमें खेत और मकान शामिल हैं. खबर है कि ये नीलामी 9 सितंबर को ऑनलाइन की जाएगी.

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खबर है कि लोन के लिए राजपाल यादव ने राधा यादव और मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को भी गारंटर के तौर पर गिरवी रखा था. इसी आधार पर बैंक ने संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की. बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के अलावा मुंबई में उनकी दूसरी संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही है.

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बता दें कि राजपाल यादव पर जिस कंपनी ने चेक बाउंस होने का केस दर्ज करवाया था उसके मालिक भी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. इस घटना के बाद एक्टर कानूनी पचड़े के साथ साथ आर्थिक संकट से भी घिरते नजर आ रहे हैं. राजपाल यादव की संपत्ति पर नीलामी का नोटिस चस्पा होने के बाद से चर्चा तेज है. बैंक अधिकारियों का कहना है कि लोन वसूलने के लिए यह कार्रवाई नियमों के हिसाब से ही की जा रही है.