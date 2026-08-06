जिया शंकर ने कर ली सगाई, खूबसूरत तस्वीरों के साथ शेयर की गुड न्यूज, जानें कौन हैं मंगेतर करण धनक?

पॉपुलर टीवी और फिल्म पर्सनैलिटी जिया शंकर ने सगाई कर ली है. 'बिग बॉस OTT 2' की कंटेस्टेंट जिया ने 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल करण धनक के साथ अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की. उन्होंने इस खास पल की कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं और अपनी लॉन्ग-डिस्टेंस लव स्टोरी के बारे में एक दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा. जिया शंकर ने मंगेतर करण धनक के लिए इमोशनल नोट शेयर किया. इस खुशी की खबर को शेयर करते हुए, जिया ने बताया कि उन्हें प्यार तब मिला जब उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी.

उन्होंने जिंदगी के उतार-चढ़ाव में साथ देने के लिए करण को शुक्रिया कहा. उन्होंने लिखा, "शायद यह सच है कि प्यार तब मिलता है जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं, लेकिन भगवान ने यहां मेरे सब्र का सच में इम्तिहान लिया. यह आसान नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह यह हो गया. तुम से हुई हर बातचीत, भले ही तुम मुझसे हजारों मील दूर थे, घर जैसा एहसास कराती थी."

दूरी के बावजूद अपने रिश्ते के आगे बढ़ने के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हमने हर दिन एक-दूसरे को चुना. आपने मुझे वह प्यार दिया जिसका मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया था. आपने मुझे मेरे सबसे मुश्किल दिनों में हंसाया. एयरपोर्ट पर गुडबाय के समय मुझे हमेशा थोड़ा और कसकर गले लगाया, जैसे आपका दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा हो."

करण को अपना "मस्टी मजाक का साथी, बेस्ट फ्रेंड और ABCD बताते हुए जिया ने अपना नोट खत्म किया: "आपके साथ जिंदगी वाकई एक एडवेंचर है और यह मेरी पसंदीदा रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म जैसी है. मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने और आपको वैसे ही प्यार करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं जैसे आपने हमेशा मुझे प्यार किया है. आई लव यू करण." तस्वीरों में कपल किस करते, हाथ में हाथ डालकर चलते और हरे-भरे आउटडोर बैकग्राउंड के सामने मैचिंग पेस्टल आउटफिट में पोज देते हुए नजर आ रहा है.

कौन हैं करण धनक?

हालांकि करण धनक ज्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर ही रहते हैं, लेकिन बताया जाता है कि वह एक एंटरप्रेन्योर और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं. सगाई की अनाउंसमेंट के साथ, कपल ने पहली बार अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर किया है.

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