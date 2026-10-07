29 साल पुराना लोलो चीची का वो सुपरहिट गाना, बाप के डर से बेटियां गाती हैं जमकर, कुमार सानु और अलका याग्निक ने बनाया कल्ट

90 के दशक की फिल्मों में प्यार सिर्फ आंखों और इजहार तक सीमित नहीं था, बल्कि कई बार प्रेमी-प्रेमिका घरवालों से बचकर भाग भी जाते थे. ऐसा ही एक मजेदार रोमांटिक गाना 1997 में आया, जिसे सुनकर आज भी 90s की यादें ताजा हो जाती हैं. बात हो रही है गोविंदा और करिश्मा कपूर पर फिल्माए गए ‘मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से' की. कुमार सानु और अलका याग्निक की आवाज में गाया यह गाना अपनी मस्ती भरी धुन और मजेदार बोल की वजह से खूब पसंद किया गया. खास बात यह है कि गाने के बोल को लेकर खुद गीतकार समीर ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था.

‘हीरो नंबर 1' का था ये मजेदार गाना

‘मैं तुझको भगा लाया हूं' साल 1997 में रिलीज हुई डेविड धवन की फिल्म ‘हीरो नंबर 1' का गाना था. इसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी मुख्य भूमिका में नजर आई थी. फिल्म में कादर खान, परेश रावल, शक्ति कपूर, सतीश शाह, टीकू तलसानिया और हिमानी शिवपुरी जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में थे. फिल्म का संगीत आनंद-मिलिंद ने तैयार किया था और गाने के बोल समीर ने लिखे थे. इस गाने को कुमार सानु और अलका याग्निक ने आवाज दी थी.

गाने में थी एक ऐसी गलती, जिसे 29 साल तक किसी ने नहीं पकड़ा

इस गाने से जुड़ा सबसे मजेदार किस्सा खुद समीर अंजान ने बताया. उनके मुताबिक, गाने की मुखड़े वाली लाइन सुनकर उन्हें लगा था कि यह फिल्म की कहानी में फिट नहीं बैठेगी. उन्होंने निर्देशक डेविड धवन से यह बात भी कही थी, लेकिन डेविड धवन अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने गाना रखने का फैसला किया. बाद में वही गाना सुपरहिट हो गया. समीर ने बताया कि गाने में ‘तेरे बाप के डर से' वाली बात लिखी गई, जबकि फिल्म में लड़की का पिता था ही नहीं. वहां कादर खान ने दादा का किरदार निभाया था. यानी गाना सुनने में कितना भी मजेदार हो, उसकी कहानी के हिसाब से यह एक दिलचस्प लॉजिकल गलती थी.

गोविंदा-करिश्मा की जोड़ी ने मचाई थी धूम

गाने में गोविंदा और करिश्मा कपूर का वही चुलबुला अंदाज देखने को मिला, जिसके लिए दोनों की जोड़ी 90s में मशहूर थी. कहानी में प्रेम और परिवार की नाराजगी के बीच फंसे दोनों किरदारों का यह गाना मस्ती के साथ उनकी स्थिति को दिखाता है. कुमार सानु और अलका याग्निक की आवाज ने इसे और ज्यादा यादगार बना दिया.

‘हीरो नंबर 1' सिर्फ गानों के मामले में ही नहीं, बल्कि अपनी कॉमेडी और पारिवारिक कहानी की वजह से भी दर्शकों को खूब पसंद आई. फिल्म की कहानी राजेश और मीना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्यार में पड़ते हैं, लेकिन परिवार की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसके बाद कहानी में गोविंदा का किरदार अपने प्यार को पाने के लिए परिवार के बीच पहुंच जाता है और यहीं से कॉमेडी का सिलसिला शुरू होता है.

करीब 7 करोड़ के बजट में बनी, 30 करोड़ से ज्यादा कमाए

‘हीरो नंबर 1' 21 फरवरी 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 6.75 करोड़ रुपये था, जबकि इसने दुनियाभर में लगभग 30.95 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. यानी फिल्म ने अपने दौर में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. आज भी जब 90s के गोविंदा-करिश्मा के गानों की बात होती है, तो ‘मैं तुझको भगा लाया हूं' का नाम जरूर आता है. गाने की मस्ती, दोनों सितारों की केमिस्ट्री और कुमार सानु-अलका याग्निक की आवाज ने इसे उस दौर का यादगार गाना बना दिया.