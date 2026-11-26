राजेश खन्ना 70 के दशक के वो सुपरस्टार हैं, जिन्होंने लगातार 13 हिट फिल्में 3 साल में देकर इतिहास रच दिया. उन्होंने हेमा मालिनी, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ कई हिट फिल्में दीं, जिसमें से एक फिल्म वो भी थीं, 56 साल पुरानी फिल्म भी थी, जो 70 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म है. वहीं उस साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसके 7 गानों को फैंस ने काफी पसंद किया. लेकिन एक गाना ऐसा है, जो आज भी हर शाम को रंगीन कर देता है. इस गाने को किशोर कुमार ने गाया था और आरडी बर्मन ने कंपोज किया था. आइए आपको बताते हैं राजेश खन्ना और आशा पारेख के किस गाने के बारे में हम बात कर रहे हैं.

राजेश खन्ना और आशा पारेख का 56 साल पुराना रोमांटिक गाना

हम बात कर रहे हैं 1970 में रिलीज हुई फिल्म कटी पतंग की, जिसे शक्ति सामंत ने डायरेक्ट किया था. जबकि राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा और बिंदू लीड रोल में थे. यह साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों में शामिल रही थी, जिसके गाने ये शाम मस्तानी, प्यार दीवाना होता है, ये जो मौहब्बत है, आज ना छोड़ेंगे, मेरा नाम शबनम है, जिस गली में तेरा घर, ना कोई उमंग है शामिल है.

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किशोर कुमार की आवाज का चला जादू

किशोर कुमार ने इस फिल्म के 4 गानों को आवाज दी, जिनमें प्यार दीवाना होता है, ये जो मौहब्बत है, आज ना छोड़ेंगे और ये शाम मस्तानी शामिल है. लेकिन जो गाना 56 साल बाद भी लोगों की जुबां पर रहता है वह है ये शाम मस्तानी, जिसके बोल इस प्रकार हैं.

ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए

मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जाए

दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं

होंठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं

ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए

ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए

मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जाए

बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यूं?

तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यूं?

तेरी हया, तेरी शरम, तेरी कसम मेरे होंठ सिए जाए

आरडी बर्मन ने किया कंपोज

किशोर कुमार और आशा पारेख पर फिल्माया गया गाना ये शाम मस्तानी को किशोर कुमार ने गाया था. जबकि आर.डी. बर्मन ने इसका म्यूजिक कंपोज किया था. आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे थे. गाने को नैनीताल (उत्तराखंड) की पहाड़ियों और वादियों में शूट किया गया था, जो गाने की खूबसूरती को और बढ़ा देता है.

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