 2 साल पुराना, 'स्त्री 2' का वो गाना, जो बना पार्टियों की शान, तमन्ना भाटिया- नोरा फतेही ने किया डांस, YouTube पर करोड़ों में व्यूज

बॉलीवुड फिल्मों में गानों का अहम रोल है. ये गाने खुशी-सुख- दुख से लेकर जीवन का फलसफा सिखाते हैं. कई बार इन गानों की बहुत गहरा मतलब होता है. बिमल रॉय, राज कपूर और गुरु दत्त की फिल्में और गाने समाज, जिंदगी और आध्यात्म की गहराई को समझाती हैं. प्रसिद्ध गायिका प्रियानी वाणी पंडित (Priyani Vani Panditt) द्वारा शुरू की गई एक लोकप्रिय संगीत और लाइव कॉन्सर्ट सीरीज रागगीत (RaaGeet) उन पॉपुलर क्लासिक गाने को पेश करने के साथ-साथ दर्शकों को उनके पीछे के राग के बारे में बताती है. साथ ही पर्दे के पीछे की कहानियां भी फैंस के साथ शेयर करती हैं जो आम भारतीय क्लासिकल म्यूजिक में गहरी दिलचस्पी रखने वाले लोगों को पसंद आ रही हैं.

क्लासिकल म्यूजिक हमारे दिल, शरीर और दिमाग से कैसे जुड़ा है, उस भावनात्मक और बौद्धिक गहराई को प्रियानी वाणी पंडित सामने ला रही है. कुछ क्लासिक गानों का ना सिर्फ उन्होंने गाया, बल्कि इसके बारे में जानकारी भी दी. आज के गानों में भी उन रागों का इस्तेमाल किया जाता है. 2024 में आई सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' (Stree 2) हिट हुई, वहीं इसका गाना 'आज की रात' (Aaj Ki Raat) फैंस को काफी पसंद आई. गाने को मधुबंती बागची और दिव्या कुमार ने आवाज दी.

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इस पर तमन्ना भाटिया ने डांस किया, उनके शानदार डांस मूव्स को दर्शकों को काफी पसंद आए. यह गाना यूट्यूब पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और इसे करोड़ों व्यूज मिले. इसके आकर्षक बोल और एनर्जेटिक संगीत की वजह से यह सोशल मीडिया और पार्टियों में छाया रहा. बाद में इस पर नोरा फतेही ने डांस किया, उनके डांस मूव्स को भी काफी पसंद किया गया.

