विज्ञापन

Mirai Box Office Collection Day 1: तेजा सज्जा की फिल्म ने पहले दिन जीता दिल, कमा डाले इतने करोड़ रुपये

Mirai Box Office Collection Day 1: साउथ सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म 'मिराई' ने 12 सितंबर 2025 को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है.

Read Time: 2 mins
Share
Mirai Box Office Collection Day 1: तेजा सज्जा की फिल्म ने पहले दिन जीता दिल, कमा डाले इतने करोड़ रुपये
Mirai Box Office Collection Day 1: तेजा सज्जा की फिल्म ने पहले दिन जीता दिल
नई दिल्ली:

Mirai Box Office Collection Day 1: साउथ सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म 'मिराई' ने 12 सितंबर 2025 को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई है और पहले दिन ही दर्शकों का दिल जीत लिया. इंडिया नेट कलेक्शन के हिसाब से फिल्म ने पहले दिन 6.22 करोड़ रुपये की कमाई कर ली, जो इसके लिए काफी उत्साहजनक है. फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया है. पहले दिन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखने लायक रही. 

ये भी पढ़ें: MA की पढ़ाई और 300 से ज्यादा फिल्में, इस एक्टर को कहते हैं नेपाल का अमिताभ बच्चन,उनकी फिल्में का हर Gen-Z है दीवाना

तेलुगु वर्जन ने सबसे ज्यादा 59.91 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दिखाई, जबकि हिंदी में 7.86 प्रतिशत, तमिल में 17.47 प्रतिशत, कन्नड़ में 5.54 प्रतिशत और मलयालम में 12.27 प्रतिशत रही. सुबह के शो में तेलुगु में 50.22 प्रतिशत, तमिल में 14.68 प्रतिशत और मलयालम में 11.11 प्रतिशत दर्शक पहुंचे. दोपहर के शो में भी तेलुगु ने 64.83 प्रतिशत के साथ लीड किया. शाम और रात के शो अभी शुरू होने वाले हैं, इसलिए उनकी ऑक्यूपेंसी शून्य दिखाई गई है.

यह फिल्म साउथ की पॉपुलर फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, जो एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर है. दर्शकों ने इसके ट्रेलर और प्रचार को काफी पसंद किया था, जिसकी वजह से एडवांस बुकिंग में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एडवांस बुकिंग डेटा हर घंटे अपडेट होता रहता है, और शाम 10 बजे तक फाइनल अनुमान जारी किए जाते हैं.

फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट ने इसे ग्रैंड लेवल पर बनाया है, जो साउथ सिनेमा की ताकत को दिखाता है. पहले दिन की कमाई से लगता है कि 'मिराई' वीकेंड पर और मजबूत प्रदर्शन करेगी. हालांकि, बजट की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह फिल्म प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है. दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ की है, खासकर इसके विजुअल्स और स्टोरी के लिए. कुल मिलाकर, 'मिराई' ने नेपोटिज्म-फ्री सिनेमा का एक और उदाहरण पेश किया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mirai, Mirai Box Office Collection Day 1, Mirai Box Office Collection, Movie Mirai, Teja Sajja
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com