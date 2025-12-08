साउथ के इस 74 वर्षीय सुपरस्टार के आगे रणवीर सिंह पड़े फीके, धुरंधर को पछाड़ 3 दिनों में वसूल लिया बजट

साउथ की फिल्मों का बॉलीवुड की फिल्मों पर भारी पड़ना अब आप बात सी हो गई है. वहीं हाल ही में 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर का हाल भी कुछ ऐसा ही है. दरअसल, रणवीर सिंह की फिल्म साउथ के सुपरस्टार ममूटी की कलमकवल के आगे फीकी पड़ गई है क्योंकि ना सिर्फ पहले वीकेंड पर फिल्म ने बिना किसी शोर शराबे के अच्छा कलेक्शन अपने नाम किया है तो वहीं केवल 3 दिनों में फिल्म ने अपना बजट भी वसूल लिया है. हालांकि रणवीर सिंह की धुरंधर 100 करोड़ की कमाई हासिल कर चुकी है. लेकिन बजट की कमाई वसूलने में फिल्म अभी भी पीछे है.
ममूटी की कलमकवल पड़ी धुरंधर पर भारी
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, भारत में कलमकवल ने 16.35 करोड़ की कमाई की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 38 करोड़ तक पहुंचा है. इसमें पहले दिन 5 करोड़ की ओपनिंग, दूसरे दिन 5.5 करोड़ का कलेक्शन और तीसरे दिन 5.85 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. जबकि कोई मोई डॉट कॉम के अनुसार, फिल्म का बजट 29 करोड़ है, जो ममूटी की फिल्म हासिल कर चुकी है.
धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रणवीर सिंह के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, तीन दिनों 103 करोड़ नेट कलेक्शन फिल्म ने भारत में किया है. जबकि ग्रॉस 123.5 करोड़ बताया गया है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 158 करोड़ तक पहुंच गया है. हालांकि फिल्म के 250 करोड़ बजट वसूलने में अभी धुरंधर काफी पीछे है.
कलमकवल की बात करें तो जितिन के जोसे ने ममूटी की फिल्म को डायरेक्ट किया है. यह क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें विनयकन, गिबिन गोपीनाथ, राजिशा विजयन अहम रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि इसे ममूटी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म का ट्रेलर बीते दिनों रिलीज किया गया था, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था.
