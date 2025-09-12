MA की पढ़ाई और 300 से ज्यादा फिल्में, इस एक्टर को कहते हैं नेपाल का अमिताभ बच्चन,उनकी फिल्में का हर Gen-Z है दीवाना

नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां की फिल्म इंस्ट्री भी सुर्खियों में है. ऐसे में नेपाल के सुपरस्टार राकेश हमाल की चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता. राकेश हमाल, जिन्हें नेपाल के 'महानायक' और 'सुपरस्टार' के नाम से जाना जाता है, न सिर्फ नेपाली सिनेमा का चेहरा हैं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं. देश में बिगड़ते हालात के बीच राकेश हमाल ने Gen-Z से अपील की है कि वे देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि यह उनकी धरोहर है. 9 जून 1964 को नेपाल के पाल्पा में जन्मे राकेश हमाल ने पिछले तीन दशकों में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनके दमदार डायलॉग, स्टाइलिश अंदाज और शानदार अभिनय ने नेपाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. आइए, आज तक के अंदाज में जानते हैं राकेश हमाल की जिंदगी की पूरी कहानी - उनके जन्म से लेकर अब तक का सफर.

बचपन और पढ़ाई

राकेश के पिता चूड़ा बहादुर हमाल एक बड़े राजनयिक थे, जो पाकिस्तान में नेपाल के राजदूत भी रहे. उनकी मां का नाम रेणु केसी था. पिता की नौकरी की वजह से राकेश का बचपन कई देशों में बीता. उन्होंने पाकिस्तान, दिल्ली, मॉस्को और नेपाल में पढ़ाई की. कक्षा 5 से 8 तक उनकी स्कूलिंग मॉस्को, रूस में हुई. इसके बाद उन्होंने भारत के चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया. एक पढ़े-लिखे परिवार से होने के बावजूद राकेश ने कभी नहीं सोचा था कि अभिनय उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगा.

ग्लैमर की दुनिया में कदम

1985 में राकेश ने भारतीय फैशन पत्रिका 'फैशन नेट' के लिए मॉडलिंग की और 1986 में काठमांडू और नई दिल्ली में रैंप पर चले. यहीं से उनका ग्लैमर की दुनिया में आगमन हुआ.

नेपाली सिनेमा में तूफानी एंट्री

1991 में अपने चाचा दीपक रायमाझी की फिल्म 'युग देखि युग सम्म' से राकेश ने नेपाली सिनेमा में डेब्यू किया, जो सुपरहिट रही. लेकिन असली पहचान 1992 की फिल्म 'देउता' से मिली, जिसमें उनके अभिनय ने दर्शकों को दीवाना बना दिया. इसके बाद उनकी करियर की रफ्तार बढ़ती गई. 'कसम' (1992), 'सड़क' (1994), 'पृथ्वी' (1994), 'सीमाना' (1996), 'शंकर' (1997), 'चांदनी' (1999), 'धुकधुकी' (2000), और 'बसंती' (2000) जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें नेपाली सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया. 1994 में उन्होंने एक साल में 16 फिल्में कीं, जो एक रिकॉर्ड है. राकेश ने रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन स्टार तक हर किरदार को बखूबी निभाया. उनकी फिल्मों ने नेपाली सिनेमा को प्रोफेशनल लुक दिया और बॉलीवुड स्टाइल ग्लैमर, अंतरराष्ट्रीय स्तर और गुणवत्ता दी. साल 2000 तक वे 'दशक के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' बन चुके थे. 2006 से नेपाल में हर साल 10 अक्टूबर को 'राकेश हमाल डे' मनाया जाने लगा. 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले राकेश ने इंडस्ट्री को नई दिशा दी. उनकी पसंदीदा फिल्में 'देउता' और 'बसंती' हैं. 2025 में वे 'नरसिम्हा: अवतार' के साथ कमबैक की तैयारी में हैं.

रिकॉर्ड्स और पुरस्कार

राकेश ने नेपाली सिनेमा में कई रिकॉर्ड बनाए. सबसे ज्यादा कमर्शियल हिट फिल्में, लगातार हिट्स और सबसे ज्यादा अभिनय पुरस्कार उनके नाम हैं. उन्होंने 1989 में पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, फिर 1992 से 2001 तक लगातार, और 2008, 2010, 2012 में भी. 2000 में 'स्टार ऑफ द ईयर' और 2003-2005 तक 'एंटरटेनर ऑफ द ईयर' का खिताब मिला. 2015 में नेपाल के राष्ट्रपति राम बरन यादव ने उन्हें सम्मानित किया. 2019 में उन्होंने 'को बन्छा करोडपति' (नेपाल का 'कौन बनेगा करोड़पति') होस्ट किया. वे नेपाल की पहली बाइक कंपनी 'कॉस्मिक यिंग यांग' के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे. उन्हें नेपाल का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है.

निजी जिंदगी

राकेश की निजी जिंदगी भी फिल्मी रही. शुरुआती दिनों में उनकी और अभिनेत्री क्रिस्टी मैनाली के अफेयर की चर्चा थी. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार थी. बाद में करिश्मा मानंधर के साथ उनकी जोड़ी को सबसे हिट माना गया. लेकिन 24 मई 2014 को राकेश ने 22 साल छोटी मधु भट्टराई से काठमांडू के होटल अन्नपूर्णा में शादी की. दोनों की मुलाकात 2004 के लक्स ब्यूटी पेजेंट में हुई थी, जहां राकेश जज थे. मधु ने बताया कि वह राकेश की फैन थीं, लेकिन घबराहट के कारण सवालों का जवाब नहीं दे पाईं. शादी के बाद राकेश की जिंदगी शांत हो गई. दंपति के अभी बच्चे नहीं हैं. 2025 में 61 साल की उम्र में भी राकेश फिटनेस और स्टाइल में युवा दिखते हैं. वे सोशल मीडिया पर फिट रहने का संदेश देते हैं और सादगी से जीना पसंद करते हैं. अपनी पत्नी के साथ घूमना-फिरना और लग्जरी लाइफस्टाइल उन्हें पसंद है.

सोशल मीडिया और नेट वर्थ

राकेश सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. वे अक्सर बुलिंग के खिलाफ संदेश देते हैं. उनकी हालिया फिल्में जैसे 'हामी तिन भाई' और 'सीमाना' हिट रहीं. उनकी अनुमानित संपत्ति 50 मिलियन डॉलर (लगभग 420 करोड़ रुपये) है, जो नेपाली अभिनेताओं में सबसे ज्यादा है. राकेश हमाल ने न सिर्फ नेपाली सिनेमा को बदल दिया, बल्कि युवा अभिनेताओं के लिए प्रेरणा भी बने. उनकी अपील और उनका स्टारडम आज भी नेपाली सिनेमा की शान हैं.