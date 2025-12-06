23 साल की थी एक्ट्रेस, जब अमजद खान के 18 साल बड़े भाई से की थी शादी, बन चुकी हैं जाना माना नाम

पांड्या स्टोरी, मेरे अंगने में, सांझा सिंदूर जैसे कई शोज में काम करके कृतिका देसाई इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. वो कई सालों से टीवी की दुनिया में एक्टिव हैं. कृतिका को देखकर कोई ये नहीं बता सकता है कि उनकी उम्र 57 साल है. वो कई दशकों से काम कर रही हैं. कृतिका अपने काम को लेकर तो हमेशा से चर्चा में रही हैं मगर क्या आपको पता है वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी छाई रही थीं. उन्होंने 23 साल की उम्र में अपने से 18 साल बड़े डायरेक्टर से शादी की थी. ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अमजद खान के भाई इम्तियाज थे.

जब भी शोले फिल्म की बात आती है तो अमिताभ बच्चन-धर्मेंद्र के बाद सबसे पहले अमजद खान का नाम सामने आता है. अमजद खान विलेन का किरदार निभाकर फेमस हुए हैं. जहां अमजद एक्टर बने थे वहीं उनके बड़े भाई ने डायरेक्शन किया है. उन्होंने कई टीवी शोज को डायरेक्ट भी किया है. इसी दौरान कृतिका और इम्तियाज की मुलाकात हुई थी.

18 साल बड़े डायरेक्टर से की शादी

कृतिका देसाई 80 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक शो दिए हैं. 1988 में उन्होंने इम्तियाज के साथ काम किया था. इम्तियाज के डायरेक्ट किए हुए नाटक में उन्होंने काम किया था. उस समय एक्ट्रेस 23 साल की थीं और इम्तियाज 41 साल के थे. शो की रिहर्सल के दौरान दोनों को प्यार हो गया था और उसके बाद शादी करने का फैसला कर लिया था.

इम्तियाज का हो चुका है निधन

बता दें कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था उसी दौरान 16 मार्च 2020 को इम्तियाज का निधन हो गया था. इम्तियाज के निधन के बाद कृतिका को बहुत बड़ा झटका लगा था. उनका बहुत बड़ा पर्सनल लॉस हुआ था.