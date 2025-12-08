विज्ञापन

धर्मेंद्र की अपने पोतों के साथ तस्वीरें, गारंटी 5वीं कहीं नहीं देखी होगी

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. वो अपने नाती-पोतों से बहुत प्यार करते थे. उनके पोते अक्सर उनके साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं.

पोतों के साथ धर्मेंद्र की तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की कमी हर किसी को खल रही है. उनके जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. धर्मेंद्र के जाने से उनका परिवार टूट गया है. उनके बेटे-बेटियां और नाती-नातिन भी दुख में हैं. धर्मेंद्र के बड़े पोते करण देओल की हाल ही में एक फोटो सामने आई थी जिसमें वो दादा क अस्थियां लेकर आ रहे थे. उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थीं. धर्मेंद्र के चार पोते हैं. सनी देओल के दो बेटे करण और राजवीर वहीं बॉबी देओल के भी दो बेटे- धरम देओल, आर्यमन देओल हैं. धर्मेंद्र की अपने पोतों के साथ फोटोज अक्सर वायरल होती रहती हैं. आइए आपको उनकी खास फोटोज दिखाते हैं.

धर्मेंद्र सनी देओल के बेटे करण और राजवीर के बहुत करीब हैं. करण अक्सर अपने दादा के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करते रहते हैं.

करण देओल कुछ समय पहले ही शादी के बंधन में बंधे हैं. उनकी शादी की तस्वीर खूब वायरल हुई थी. इस शादी में पूरी देओल फैमिली ने खूब मस्ती की थी.

धर्मेंद्र ने भी सभी के साथ खूब एंजॉय किया था. एक्टर के 13 नाती-पोते हैं. उनकी चार बेटियों के भी बच्चे हैं. जिसके बाद वो 13 बच्चों के नाना और दादा है.

धर्मेंद्र का बेटों से ज्यादा उनके बच्चों से लगाव है. इसे कई बार देखा गया है. उनकी फोटोज खूब वायरल भी होती हैं.

धर्मेंद्र की ये सबसे प्यारी फोटो बड़े पोते करण देओल के साथ है. ये करण की शादी की फोटो है जिसमें वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं.

सनी देओल के दोनों बेटे करण और राजवीर बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं. दोनों के डेब्यू पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए धरम पाजी गए थे.

वहीं बॉबी देओल के बेटों धरम और आर्यमन की बात करें तो उनके साथ धरमपाजी की कम फोटोज देखने को मिलती हैं.

धरम और आर्यमन दोनों के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट हैं. इस वजह से उनके अकाउंट पर शेयर होने वाली फोटोज लोग देख नहीं पाते हैं.

