विलेन ने बाजा बजाकर तोड़ा रेल का पुल, हीरो ने डंडे से रोकी ट्रेन- ये है इंडियन सिनेमा का यादगार सीन

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विलेन बाजे से रेल का पुल तोड़ देता है और हीरो डंडे से ट्रेन रोक देता है. इस वीडियो को कतई मिस ना करें और देखें भारतीय सिनेमा का यादगार सीन.

देखिये इस एक्शन सीन को सारे लॉजिक रग जाएंगे धरे के धरे
नई दिल्ली:

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें विलेन मुंह से एक जादुई बाजा बजाता है और रेल का पुल हवा में उड़ जाता है. इस चीज को हीरो देखता है और वह चलती ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि अगर वो उस पुल पर गई तो एक्सिडेंट पक्का है. फिर उसे कुछ लोग एक डंडा देते हैं. फिर वो इस डंडे से ट्रेन को पुल से गिरने से रोक देता है. इस तरह वो लोगों की रक्षा करता है. ये कारनामा फिल्मी है और इस फिल्म ने 40 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर 143 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. क्या आपको पता है किस फिल्म का ये सीन है?

ये सीन है फिल्म मिराय का. बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान' से फैन्स का दिल जीतने के बाद तेलुगु सुपरस्टार तेजा सज्जा ने 'मिराय' के साथ दस्तक दी थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और खूब दिल भी जीता था. फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, विजुअल इफेक्ट्स और इमोशनल डेप्थ ने दर्शकों का खूब दिल जीता था.

'मिराय' ओटीटी पर रिलीज हो गई है. 'मिराय' 10 अक्तूबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज हो गई है. हालांकि इसके हिंदी वर्जन के लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि फिल्म रिलीज के दो महीने बाद ओटीटी पर आती है. इस फिल्म में तेजा सज्जा के साथ मांचू मनोज, श्रिया सरन, रितिका नायक, जगपति बाबू और जयराम जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन कार्तिक गत्तमनेनी ने किया है. 

