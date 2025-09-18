तेजा सज्जा की मिराय पर भारी पड़ी 176 करोड़ी फिल्म, दुनिया भर में बजट से 15 गुना कर ली कमाई

इस हफ्ते भारतीय सिनेमाघरों में दो बेहद अलग लेकिन चर्चा में रहने वाली फिल्में एक साथ रिलीज हुईं. एक तरफ साउथ एक्टर तेजा सज्जा की 'मिराय' और दूसरी तरफ जापानी एनीमे फिल्म 'डीमन स्लेयर: किमेत्सु नो याइबा - इनफिनिटी कैसल', दोनों ही फिल्मों ने रिलीज के शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की और वीकेंड तक थिएटरों में दर्शकों की भीड़ देखने को मिली. हालांकि, छठे दिन के बाद इनकी कमाई में थोड़ी गिरावट आई. सैकनिल्क के मुताबिक, 'मिराय' ने अपने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. फिल्म ने ओपनिंग डे यानी पहले दिन 13 करोड़ रुपए की कमाई की. दूसरे दिन फिल्म ने और बढ़त हासिल करते हुए 15 करोड़, तीसरे दिन यानी रविवार को 16 करोड़ रुपए कमाए, जिससे फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफी मजबूत रहा.

मिराय का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

चौथे दिन यानी सोमवार को थोड़ी गिरावट आई और फिल्म ने 6.4 करोड़ का कारोबार किया. पांचवें दिन यानी मंगलवार को फिल्म की कमाई 6 करोड़ रुपए तक पहुंची. छठे दिन यानी बुधवार को गिरावट दर्ज की गई. फिल्म ने 4.50 करोड़ कमाए. इस तरह 'मिराय' के कुल छह दिन का कलेक्शन 61.50 करोड़ रुपए पहुंच चुका है. बजट की बात करें तो मिराय का बजट 60 करोड़ का है, जिसने वर्ल्डवाइड 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई हासिल कर ली है.

फिल्म की कहानी एक योद्धा वेधा की है, जिसका पालन-पोषण एक अघोरी करता है. बाद में उसे अपने असली उद्देश्य और ताकत का अहसास होता है. इस फिल्म में तेजा सज्जा के साथ मांचू मनोज, श्रिया सरन, रितिका नायक, जगपति बाबू और जयराम जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन कार्तिक गत्तमनेनी ने किया है.

ये भी पढ़ें- 484 करोड़ के बजट में 573 करोड़ की ओपनिंग! इस हॉरर फिल्म के आगे द बंगाल फाइल्स समेत 5 मूवी हुई ढेर

डीमन स्लेयर: इनफिनिटी कैसल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अब बात करें 'डीमन स्लेयर: इनफिनिटी कैसल' की, तो इस जापानी एनीमे फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन जोरदार शुरुआत की. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.85 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो एक एनिमेटेड फिल्म के लिए बड़ी बात है. दूसरे दिन इसकी कमाई 13.1 करोड़ रही और तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 13.85 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म की कमाई भारी गिरावट के साथ 3.9 करोड़ तक पहुंची, जबकि पांचवें दिन यह 4 करोड़ रही. छठे दिन फिल्म ने 3.50 करोड़ रुपए कमाए. इस तरह 'डीमन स्लेयर' ने अब तक 51.20 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. जबकि फिल्म का बजट 176 करोड़ बताया गया है. वहीं फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 4300 हो गई है.

फिल्म की कहानी एक खतरनाक राक्षस मुजान और डेमन स्लेयर कॉर्प्स के बीच की जंग पर आधारित है, जहां सभी योद्धा एक रहस्यमयी 'इनफिनिटी कैसल' में फंसे होते हैं और उन्हें अपनी जान पर खेलकर लड़ना पड़ता है. यह फिल्म उसी लोकप्रिय एनीमे सीरीज का हिस्सा है, जिसे दुनियाभर में युवाओं द्वारा खूब पसंद किया गया है. फिल्म का निर्देशन हारुओ सोतोकी ने किया है.