कब, कहां और किस भाषा में ओटीटी पर देख पाएंगे तेजा सज्जा की मिराय, जानें यहां

तेजा सज्जा की लेटेस्ट रिलीज 'मिराय'ओटीटी पर जल्द आ रही है. लेकिन हिंदी में देखने के लिए इतना फैंस को इंतजार करना होगा.

मिराय ओटीटी रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म
नई दिल्ली:

बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करने वाली फिल्म 'हनुमान' के बाद, तेलुगु सुपरस्टार तेजा सज्जा एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी नई फिल्म 'मिराय' के साथ लौटे. इस बार उन्होंने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाने की कोशिश की है, जहां पौराणिक कथाएं, अलौकिक शक्तियां और मॉडर्न सुपरहीरो स्टाइल का अनोखा संगम देखने को मिलता है. फिल्म ने न सिर्फ सिनेमाघरों में दर्शकों को अपनी ओर खींचा, बल्कि इसके एक्शन सीक्वेंस, विजुअल इफेक्ट्स और भावनात्मक गहराई ने लोगों को काफी प्रभावित भी किया. अब यह फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है. 

'मिराय' को दर्शकों ने सिनेमाघरों में खूब सराहा और अब जब यह ओटीटी पर आने जा रही है, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचने का मौका मिलेगा जो किसी वजह से इसे थिएटर में नहीं देख सके. मेकर्स ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि 'मिराय' 10 अक्टूबर 2025 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इसे दर्शक तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में देख सकेंगे. हालांकि इसके हिंदी वर्जन के लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वह दो महीने बाद रिलीज किया जाएगा. बता दें कि मिराय ने वर्ल्डवाइड 142.44 करोड़ की कमाई की है. जबकि भारत में यह आंकड़ा 93.28 करोड़ हुआ है. वहीं सिनेमाघरों में अभी भी फिल्म चल रही है. 

कार्तिक घट्टामनेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारतीय दर्शकों के बीच एक अलग तरह की सुपरहीरो मूवी की छाप छोड़ी है. फिल्म 'मिराय' की कहानी सम्राट अशोक के समय की है, जहां वह युद्ध की वजह से हुए बड़े नुकसान और दुखों को देखते हुए अपनी दैवीय शक्तियों को नौ पवित्र ग्रंथों में बांट देते हैं. इन ग्रंथों की सुरक्षा के लिए नौ अलग-अलग योद्धाओं को जिम्मेदारी दी गई थी, जो पीढ़ियों से इन्हें बचाते आ रहे हैं. लेकिन अब एक खतरनाक तांत्रिक, महावीर लामा, इन ग्रंथों को अपने कब्जे में लेकर अमरता हासिल करना चाहता है और खुद को भगवान घोषित करना चाहता है.

इसे रोकने के लिए योगिनी अंबिका अपने पुत्र वेदा को त्याग देती है, जो अपनी मां की कोख में ही भगवान राम के शक्तिशाली अस्त्र 'मिराय' का ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है. वेदा अब अपनी असली पहचान की तलाश में निकलता है और उसे उन शक्तियों से लड़ना होता है जो पूरी दुनिया के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती हैं. अब सवाल यह है कि वेदा अपने अतीत और शक्तियों को खोज पाता है या नहीं? क्या वह महावीर लामा को रोक पाएगा? इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा. 'मिराय' को 'पीपल मीडिया फैक्टरी' के बैनर तले टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है.

