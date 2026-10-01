विज्ञापन

पुरानी नाराजगी भुलाकर साथ आईं कश्मीरा और सुनीता, पैपराजी के सामने किया मजेदार खुलासा

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच चल रहे विवादों के बीच कश्मीरा शाह खुलकर अपनी मामी का साथ देती नजर आई हैं. एक फैमिली फंक्शन में दोनों ने साथ में पैपराजी को पोज दिए और उनके बीच की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली.

Read Time: 2 mins
Share
पुरानी नाराजगी भुलाकर साथ आईं कश्मीरा और सुनीता, पैपराजी के सामने किया मजेदार खुलासा
पुरानी नाराजगी भुलाकर साथ आईं कश्मीरा और सुनीता
नई दिल्ली:

अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन सुर्खियों में है. गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह लगातार अपनी मामी सुनीता आहूजा के समर्थन में खड़ी दिखती हैं. हाल ही में दोनों एक फैमिली फंक्शन में साथ नजर आईं, जहां दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली. 
फैमिली फंक्शन में दोनों ने साथ में पैपराजी के सामने पोज दिए और उनसे बात करती भी नजर आईं. पोज देते हुए कश्मीरा ने मजाक में कहा, "आपने पावर कपल मांगा था न? हम ही पावर कपल हैं."

इस पर सुनीता ने तुरंत प्यार से जवाब देते हुए कश्मीरा को अपनी 'पावरफुल बहू' बताया. इस पर कश्मीरा ने आभार जताते हुए कहा, "आप ही ने सब सिखाया है." दरअसल, अभिनेत्री कश्मीरा शाह और उनकी मामी सुनीता के बीच पिछले काफी सालों से मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों परिवार एक-दूसरे से दूर थे. यहां तक कि कश्मीरा की ननद आरती की शादी में सुनीता नहीं गई थी.

ये भी पढ़ें: किशोर कुमार- जानकी का 36 साल पुराना वो गाना, हीरो बना तोता और हीरोइन कबूतरी, चंकी पांडे-नीलम के रोमांस ने गाने को बना डाला सुपरहिट

हालांकि, अप्रैल 2026 में 'लाफ्टर शेफ्स' शो के सेट पर दोनों के बीच का पुराना विवाद आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया. कश्मीरा ने सुनीता से माफी मांगी और सुनीता ने भी बड़े दिल से उन्हें माफ कर परिवार को फिर से जोड़ लिया. जब सुनीता शो में कृष्णा और कश्मीरा से मिलीं, तो दोनों ने पुरानी बातों के लिए माफी मांगी. कश्मीरा ने माना कि कई बार उन्होंने सुनीता और गोविंदा से रूखा व्यवहार किया था, जिसके लिए उन्हें अफसोस है.

वहीं, सुनीता ने भी दोनों को माफ कर दिया और गले लगा लिया. यह मुलाकात और भी ज्यादा भावुक हो गई थी, जब सुनीता पहली बार कृष्णा और कश्मीरा के बच्चों रयान और कृषांग से मिली थीं. उसी समय से सुनीता और कश्मीरा के बीच पहले से ज्यादा प्यार और अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. सुनीता और गोविंदा में अनबन के बीच भी कश्मीरा खुलकर अपनी मामी का साथ देती नजर आ रही हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govinda Sunita Ahuja Controversy, Bollywood, Hindi News, Ndtv Hindi, Entertainment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com