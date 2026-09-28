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'वो जिसके साथ भी है, खुश है', अफेयर की अफवाहों के बीच गोविंदा-कोमल के रिश्ते पर पत्नी सुनीता आहूजा का आया रिएक्शन

गोविंदा और कोमल के रिश्ते की अटकलों के बीच सुनीता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.सुनीता ने कहा कि वह गोविंदा या उनकी को-स्टार के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहतीं. भगवान उन पर कृपा बनाए रखें. वह जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, वैसी जिएं.

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'वो जिसके साथ भी है, खुश है', अफेयर की अफवाहों के बीच गोविंदा-कोमल के रिश्ते पर पत्नी सुनीता आहूजा का आया रिएक्शन
गोविंदा-कोमल के रिश्ते पर बोलीं पत्नी सुनीता आहूजा
नई दिल्ली:

गोविंदा और एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के कथित रिश्ते की खबरों के बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में गोविंदा और कोमल आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के लालबागचा राजा पहुंचे. इस दौरे ने लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि सुनीता भी अपने पति के वहां पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही इस मशहूर गणेश पंडाल में गई थीं. बाद में सुनीता आहूजा ने Gen-Z और मीडिया से समर्थन की अपील की.  सितंबर 2026 के आखिर में कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दौरे के दौरान सुनीता आहूजा ने कहा था कि बिना किसी ठोस वजह के उनका घर टूट रहा है. उन्होंने अपनी जिंदगी में राक्षसों का जिक्र किया और युवा पीढ़ी और महिलाओं से उनके साथ खड़े होने को कहा. 

 सुनीता आहूजा का रिएक्शन
चल रही अटकलों के बीच, सुनीता ने अब गोविंदा और कोमल रानी के साथ लालबागचा जाने पर  उनके कथित रिश्ते को लेकर उड़ी अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सारिश मीडिया से बात करते हुए सुनीता ने कहा कि वह गोविंदा या उनकी को-स्टार के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहतीं. उन्होंने कहा, गोविंदा या उनकी को-स्टार के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है. मैं देख रही हूं कि वह खुश हैं. भगवान उन पर कृपा बनाए रखें. वह जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, वैसी जिएं.  

गोविंदा जिसके साथ भी हैं, खुश हैं
मुझे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है. मैं बस भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह जहां भी हों, जिसके साथ भी हों, खुश रहें. सुनीता ने यह भी साफ किया कि उनका मुख्य ध्यान अपने काम पर है और वह बार-बार विवादों में नहीं पड़ना चाहतीं. उन्होंने लोगों से अपनी खुशी पर ध्यान देने और ऐसी बातों में समय बर्बाद न करने की अपील करते हुए अपनी बात खत्म की.
 सुनीता की यह प्रतिक्रिया कोमल के उस लंबे बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें कोमल ने उन पर सालों से अपने पति को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. कोमल ने खुद पर लगे 'घर तोड़ने वाली' होने के आरोपों पर भी बात की और कहा कि जो घर पहले से ही टूटा हुआ हो, उसे कोई और नहीं तोड़ सकता.

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