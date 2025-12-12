विज्ञापन

Kapil Sharma Net Worth: अमीरी में बड़े-बड़े स्टार्स को टक्कर देते हैं कपिल शर्मा,इतनी है नेटवर्थ, जीते हैं लग्जरी जिंदगी

Kapil Sharma Net Worth: कॉमेडी के किंग माने जाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्मों और कॉमेडी के अलावा कपिल शर्मा अपनी अमीरी और शोहरत के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं.

नई दिल्ली:

Kapil Sharma Net Worth: कॉमेडी के किंग माने जाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्मों और कॉमेडी के अलावा कपिल शर्मा अपनी अमीरी और शोहरत के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं. कपिल शर्मा की शोहरत आज किसी से छुपी नहीं है. एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाले कपिल आज अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों के मालिक हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि अमीरी के मामले में कपिल आज बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स को टक्कर देते हैं, बल्कि कई स्टार्स से तो ज्यादा ही अमीर हैं. चलिए हम आपको कपिल की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

पीसीओ में काम करने वाला पूरे देश का चहेता

एक इंटरव्यू के दौरान कपिल ने बताया था कि उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने एक PCO में काम करना शुरू कर दिया था. इसके बाद कपिल ने और भी छोटे-मोटे काम किए जिससे वो महीने का 500 रुपए तक कमा लेते थे, लेकिन उनकी अच्छी किस्मत के दरवाजे उस दिन खुले जब वो साल 2007 में ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' सीजन 3 के विनर बने और प्राइज मनी के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए मिले. इसके बाद कपिल ने बहुत मेहनत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

कपिल शर्मा का कितना है बिजनेस, कितनी है नेटवर्थ

मनी मिंट की रिपोर्ट की मानें तो कपिल शर्मा की नेटवर्थ करीब 300 करोड़ रुपये है. कपिल की कमाई का मुख्य जरिया टेलीविजन, फिल्म्स, लाइव शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया पार्टनरशिप, होस्टिंग और उनका प्रोडक्शन हाउस है. मुंबई में कपिल के बंगले की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है. मुंबई के अलावा कई और शहरों में भी कपिल की प्रॉपर्टीज हैं. कपिल की वैन की कीमत भी 5.5 करोड़ रुपए है. बिजनेस की बात करें तो कपिल ने हाल ही में कनाडा में अपना एक कैफे भी खोला है जिसका नाम है Kap's café. 

एक एपिसोड की फीस सुनकर हो जाएंगे हैरान

टीवी शोज की बात करें तो कपिल यूं तो कई शो होस्ट कर चुके हैं और कई शोज में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आ चुके हैं. लेकिन कॉमेडियन को असली पहचान मिली साल 2013 में आए शो ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' से. इसके बाद कपिल ने अपने नाम से और शो रिलीज़ किए खबरों की मानें तो एक्टर एक एपिसोड के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं. आपको बता दें कि कपिल इन दिनों अपनी फिल्म ‘किस-किस को प्यार करूं 2' के प्रमोशन में बिजी हैं जो 12 दिसंबर को रिलीज रही है. इसके अलावा कपिल का शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन नेटफ्लिक्स पर 20 दिसंबर को रिलीज होने वाला है.
 

