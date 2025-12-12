विज्ञापन

अभिषेक बच्चन की जिंदगी का ये सपना अब हो रहा है पूरा, जुड़ा है पापा अमिताभ बच्चन की फिल्म से खास कनेक्शन

शोले के 50 साल पूरे होने पर उसे एक बार फिर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है. शोले की री-रिलीज से सबसे ज्यादा अभिषेक बच्चन खुश हैं.

50 साल बाद ‘शोले’ लौटी पर्दे पर, अभिषेक बेहद खुश
अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले 1975 में आई थी. फिल्म के 50 साल पूरे होने पर सिनेमाघरों पर इसे आज एक बार फिर रिलीज किया गया है. शोले के दोबारा रिलीज होने से फैंस बहुत खुश हैं.दोबारा रिलीज से सबसे ज्यादा खुशी अभिषेक बच्चन को हुई है. उनसे शोले को पहली बार थिएटर में देखने का इंतजार नहीं हो रहा है. गुरुवार को अभिषेक बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया फिल्म पोस्टर शेयर किया जिसमें उनके पिता अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने शोले को कभी बड़े पर्दे पर नहीं देखा था तो उनका ये सपना अब पूरा होने जा रहा है. जिसकी वजह से अभिषेक बहुत ज्यादा खुश हैं.

अभिषेक का सपना होगा सच

अभिषेक ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- सबसे बड़ी कहानी जो कभी नहीं बताई गई!शोले को बड़े पर्दे पर उसकी पूरी शान में देखने का इंतजार नहीं कर सकता. मैंने शोले को कभी बड़े पर्दे पर नहीं देखा. सिर्फ टीवी और VHS/DVD पर देखा है. ये जिंदगी भर का सपना रहा है. उनकी पोस्ट से साफ पता चलता है कि यह मौका उनके लिए बहुत खास है.

शोले में किए गए बदलाव

इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली शोले के इस नए वर्जन में ओरिजिनल क्लाइमेक्स और दो डिलीट किए गए सीन को रिस्टोर किया गया है न्यूजवायर की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 24 नवंबर, 2025 को फिल्म का रिव्यू किया और बिना किसी कट के इसे U सर्टिफिकेट दिया. नए वर्जन का रनिंग टाइम 209.05 मिनट है, जो लगभग 3 घंटे, 29 मिनट और 5 सेकंड है. ओरिजिनल फिल्म 190 मिनट लंबी थी. फिल्म को 4K में रिस्टोर किया गया है और इसका ओरिजिनल 70mm आस्पेक्ट रेशियो (2.2:1) बनाए रखा गया है. इसके अलावा, पुराने ऑडियो नेगेटिव और मैग्नेटिक ट्रैक से साउंड को भी रीमास्टर किया गया है.

