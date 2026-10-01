36 साल पुराना वो गाना जो अफ्रीकी धुन से निकला, माधुरी दीक्षित के डांस को मैच करने के लिए संजय दत्त ने की 16 दिन रिहर्सल, बप्पी-अनुराधा की आवाज एवरग्रीन

आज से करीब 36 साल पहले एक ऐसा गाना आया था, जिसकी धुन सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं. बात हो रही है फिल्म ‘थानेदार' के गाने ‘तम्मा तम्मा लोगे' की, जिसे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था. बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल की आवाज में रिकॉर्ड यह गाना अपने अलग बीट्स और डांस स्टेप्स की वजह से खूब लोकप्रिय हुआ. वक्त बदला, दौर बदला और म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इस गाने का क्रेज कम नहीं हुआ. 2026 में ‘धुरंधर: द रिवेंज' में भी इस पुराने गाने को नए अंदाज में इस्तेमाल किया गया, जिससे एक बार फिर यह गाना चर्चा में आ गया.

‘थानेदार' में मचा था गाने का जलवा

‘तम्मा तम्मा लोगे' साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म ‘थानेदार' का गाना है. फिल्म का निर्देशन राज एन. सिप्पी ने किया था और इसमें जितेंद्र, जया प्रदा, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे. संजय दत्त ने फिल्म में बिरजू और माधुरी ने चंदा का किरदार निभाया था. फिल्म एक्शन ड्रामा थी और इसे आज भी खास तौर पर इसके गानों के लिए याद किया जाता है.

गाने से जुड़े हैं कई दिलचस्प किस्से

इस गाने को बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल ने गाया था, जबकि इसके बोल इंदीवर ने लिखे थे. गाने की धुन पर गिनी के मशहूर संगीतकार मोरी कांटे के गाने ‘तमा' और ‘ये के ये के' का प्रभाव था. इसकी कोरियोग्राफी सरोज खान ने की थी. संजय दत्त को डांस स्टेप्स सीखने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी. सरोज खान के मुताबिक, गाने को परफेक्ट करने के लिए कई टेक लेने पड़े थे. गाने में कुर्सियों के साथ किया गया डांस भी काफी चर्चित रहा.

‘धुरंधर' में फिर सुनाई दी वही पुरानी धुन

अब यही पुराना गाना ‘धुरंधर: द रिवेंज' में नए म्यूजिक ट्रीटमेंट के साथ सुनाई दिया. फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव हैं और आधिकारिक साउंडट्रैक में ‘Tamma Tamma' को बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल के नाम से शामिल किया गया है. फिल्म में इस गाने का इस्तेमाल संजय दत्त के किरदार चौधरी असलम से जुड़े एक अहम मोड़ के दौरान किया गया है. यानी जिस गाने पर कभी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने डांस किया था, वही धुन कई दशक बाद संजय दत्त के नए किरदार के साथ एक अलग माहौल में सुनाई दी.

दिलचस्प बात यह है कि ‘तम्मा तम्मा' सिर्फ 90s की याद नहीं है. 2017 में भी इसे ‘तम्मा तम्मा अगेन' के रूप में नए अंदाज में पेश किया गया था. आज सोशल मीडिया और रील्स के दौर में भी इसके हुक स्टेप्स लोगों को आकर्षित करते हैं. यही वजह है कि तीन दशक से ज्यादा पुराना यह गाना आज भी नई पीढ़ी के बीच अपनी जगह बनाए हुए है.

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