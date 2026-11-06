मातृभूमि का ना आया ट्रेलर, ना रिलीज डेट, फिर भी सलमान खान की फिल्म ने कमा डाले 325 करोड़ रुपये

सलमान खान बीते कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म में सलमान खान एक फौजी की भूमिका में नजर आने वाले हैं. ऐसे में भाईजान के फैंस इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं. मातृभूमि का ट्रेलर में शुक्रवार को रिलीज होने वाला है. ऐसे में सलमान खान की इस फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जो भाईजान के फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा देगी. दरअसल मातृभूमि ने रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई कर ली है.

कितने रुपये में बिके राइट्स

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि के सभी राइट्स जियो स्टूडियोज ने खरीद लिए हैं. ट्रेड सर्कल्स में खबर है कि यह डील करीब 325 करोड़ रुपये की है. इसमें ओटीटी, सैटेलाइट टीवी और दुनियाभर के थिएटर राइट्स शामिल हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस डील में वर्ल्डवाइड थिएटर राइट्स का बेस वैल्यू 150 करोड़ रुपये माना जा रहा है. यानी फिल्म को डील को सही साबित करने के लिए दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करनी होगी. यह आंकड़ा फिल्म के लिए काफी ऊंचा बेंचमार्क है.

फिल्म का बजट

मातृभूमि सलमान खान की देशभक्ति से प्रेरित फिल्म है. यह 2020 के गलवान घाटी विवाद पर आधारित बताई जा रही है. पहले इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था, जिसे बाद में बदलकर मातृभूमि रखा गया. फिल्म में सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे. उनके साथ चित्रांगदा सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं.

मीडिया रिपोक्ट्स की मानें तो मातृभूमि का बजट करीब 125 करोड़ रुपये बताया जाता है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर सेंसर बोर्ड से पास हो गया है. ट्रेलर की लंबाई करीब 4 मिनट 43 सेकंड है और इसे यू/ए 16+ सर्टिफिकेट मिला है. रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है.

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