राजपाल यादव को आज बॉलीवुड के उन कलाकारों में गिना जाता है, जिन्होंने छोटे-छोटे किरदारों से भी दर्शकों के दिलों में बड़ी जगह बनाई है. उनकी कॉमेडी का अंदाज ऐसा है कि स्क्रीन पर आते ही हंसी का माहौल बन जाता है. हालांकि, फिल्मों में पहचान बनाने से पहले राजपाल ने टेलीविजन की दुनिया में अपनी अभिनय क्षमता साबित की थी. साल 1999 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ शो ‘मुंगेरी के भाई नौरंगीलाल' उनके करियर का ऐसा ही अहम पड़ाव था. इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. दिलचस्प बात यह है कि करीब 27 साल बाद भी यह शो दर्शकों की यादों में बसा हुआ है और IMDb पर इसे 8.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है.

नौरंगीलाल बनकर राजपाल यादव ने जीता था दर्शकों का दिल

‘मुंगेरी के भाई नौरंगीलाल' दरअसल दूरदर्शन के लोकप्रिय शो ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने' की अगली कड़ी थी. प्रकाश झा के निर्देशन में बने इस शो में राजपाल यादव ने मुंगेरीलाल के छोटे भाई नौरंगीलाल की भूमिका निभाई थी. बड़े भाई की तरह नौरंगीलाल भी अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता था. उसकी ख्याली दुनिया और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच पैदा होने वाली परिस्थितियां दर्शकों को खूब हंसाती थीं.

इस सीरियल में राजपाल यादव के साथ रघुबीर यादव, राजू श्रीवास्तव, संध्या मृदुल और जाकिर हुसैन जैसे कलाकार भी नजर आए थे. राजपाल की सहज अदाकारी और कॉमिक टाइमिंग ने नौरंगीलाल के किरदार को खास बना दिया. यही वजह थी कि लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा किरदार के नाम से पहचानने लगे थे.

जब लोग मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन के सामने लगाने लगे नौरंगी के नारे

राजपाल यादव ने एक पुराने इंटरव्यू में शो की लोकप्रियता से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था. साल 1999 में वह मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन के साथ फिल्म ‘शूल' की शूटिंग कर रहे थे. शूटिंग के दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पहचान लिया. लेकिन उन्हें राजपाल कहकर नहीं, बल्कि ‘नौरंगी' के नाम से आवाज लगाई जाने लगी. भीड़ में मौजूद लोग जोर-जोर से ‘नौरंगी-नौरंगी' चिल्ला रहे थे. यह देखकर अभिनेता को एहसास हुआ कि टेलीविजन पर निभाया गया उनका किरदार लोगों के बीच कितनी गहरी पहचान बना चुका है. फिल्मों में आने से पहले ही उन्हें दर्शकों का ऐसा प्यार मिलना उनके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था.

करोड़ों के कर्ज और चेक बाउंस मामले में भी चर्चा में रहे अभिनेता

राजपाल यादव की जिंदगी में सफलता के साथ मुश्किल दौर भी आए. साल 2025 में अभिनेता एक पुराने आर्थिक विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गए थे. मामला उनकी फिल्म ‘अता पता लापता' के निर्माण के लिए लिए गए कर्ज से जुड़ा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फिल्म बनाने के लिए करीब पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन रकम लौटाने में विवाद पैदा हो गया. इसके बाद चेक बाउंस के कई मामले अदालत तक पहुंचे.

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया था और फरवरी 2025 में उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा. बाद में अदालत से अंतरिम राहत मिलने के बाद वह बाहर आए. इस विवाद ने उनके करियर और निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा पैदा की. हालांकि, राजपाल यादव ने अपने अभिनय के काम को जारी रखा और फिल्मों में नजर आते रहे.

विवाद के बाद कौन सी फिल्म में नजर आए राजपाल यादव?

आर्थिक विवाद के बाद राजपाल यादव की फिल्म ‘भूल चूक माफ' सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में थे. राजपाल यादव ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई. एक्टर कैटरीना-अक्षय की फिल्म भूत बंगला में भी दिखे. राजपाल यादव की आगामी फिल्मों में विवाश, अम्मा, रंगीला और उनके कानूनी अनुभवों पर आधारित प्रोजेक्ट सोलह सावन झेल के शामिल हैं.

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