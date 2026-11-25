'कॉफी विद करण' सीजन 9 में अक्षय कुमार और रवि किशन ने अपने शुरुआती स्ट्रगल और उन फैसलों के बारे में बात की, जिन्होंने उनके करियर को आकार दिया. बातचीत के दौरान रवि किशन ने एक बहुत ही मुश्किल दौर का जिक्र किया. ये वो वक्त था जब 'तेरे नाम' फिल्म में सलमान खान के साथ काम करने के बावजूद उन्हें हिंदी सिनेमा में काम के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था. जब काम मिलना मुश्किल हो गया और पैसों की तंगी होने लगी तो उन्होंने भोजपुरी फिल्में करने का फैसला किया.

भोजपुरी सिनेमा ने चमकाई किस्मत

रवि ने याद करते हुए बताया कि उन्हें भोजपुरी फिल्म मेकर मोहन प्रसाद का फोन आया, जिन्होंने उन्हें एक फिल्म का ऑफर दिया. उन्होंने शो पर कहा, "मैं काम ढूंढते-ढूंढते थक चुका था. एक दिन, मुझे जाने-माने भोजपुरी फिल्म मेकर मोहन प्रसाद का फोन आया. उन्होंने बताया कि एक फिल्म है जो वे चाहते हैं कि मैं करूं. मैंने अपनी मां से पूछा, 'एक भोजपुरी फिल्म का ऑफर है, क्या मुझे यह करनी चाहिए?' मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उस समय भोजपुरी फिल्मों को कोई खास देखता नहीं था. यह इंडस्ट्री लगभग बंद ही हो चुकी थी. सुजीत कुमार, भोजपुरी सिनेमा के आखिरी सुपरस्टार थे. मेरी मां ने मुझे आगे बढ़ने और फिल्म करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि अगर कुछ और नहीं भी हुआ, तो कम से कम हमारे गांव के लोग मुझे पर्दे पर तो देख पाएंगे."

रवि किशन की यह फिल्म 'सैयां हमार' थी, जो आगे चलकर एक 'कल्ट हिट' साबित हुई. रवि ने बताया कि उस समय वे फाइनेंशियल और प्रोफेशनल, दोनों ही मोर्चों पर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. 'तेरे नाम' में सलमान खान के साथ काम करने के बाद भी, उन्हें हिंदी सिनेमा में वो मौके नहीं मिल पाए थे जिनकी उन्हें उम्मीद थी. हालांकि इस भोजपुरी फिल्म ने उन्हें एक नई शुरुआत दी.

उन्होंने आगे कहा, "मैंने वह फिल्म की और वह एक 'कल्ट हिट' बन गई. इसने पूरी इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने में भी मदद की. हिंदी सिनेमा में काम करते हुए मैंने जो कुछ भी सीखा था, उसे मैंने भोजपुरी फिल्मों में इस्तेमाल किया. उस समय, हिंदी सिनेमा वेस्ट की तरफ देख रहा था और ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा था जिनका अंदाज इंटरनेशनल हो. इससे मुझे कुछ अलग करने की जगह मिल गई. जब हिंदी सिनेमा में लोग पिज्जा और बर्गर परोस रहे थे, तब मैंने भोजपुरी फिल्मों में 'लिट्टी-चोखा' परोसने का फैसला किया. यह मेरे लिए काम कर गया और मेरी फिल्में अच्छा परफॉर्म करने लगीं. मैं लगातार काम कर रहा था और एक दिन में तीन-चार शिफ्ट तक कर लेता था."

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रवि के सफर के बारे में सुनकर, अक्षय उनके इस नजरिए से सहमत हुए कि सही मौके का इंतजार करने के बजाय काम करते रहना चाहिए. उन्होंने रवि किशन के करियर का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि लगातार मेहनत करने से क्या हासिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा, "मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं. फिल्में बनाते रहिए. दो-तीन फिल्में कीजिए. काम करते रहिए. देखिए उन्होंने किस तरह से यह सब किया है."

रवि किशन के आने वाले प्रोजेक्ट्स

रवि कई मेनस्ट्रीम हिंदी फिल्मों और दूसरी भाषाओं के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं. उनकी रीसेंट फिल्मों में मिर्जापुर मूवी, मां बहन, धमाल 4, पेद्दी, आर्यभट्ट का जीरो शामिल हैं. वे कई आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा हैं. इनमें कालिया, खोसला का घोसला 2 और मेरा यार बजरंगी शामिल हैं.