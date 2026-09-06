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बादशाह से अलगाव पर ईशा रिखी ने तोड़ी चुप्पी, मुझे 'धोखा' मिला, तस्वीरें पोस्ट करने पर हुई बहस, 'वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा

रैपर बादशाह से अलग होने के  कुछ समय बाद एक्ट्रेस ईशा रिखी ने पहली बार अपनी शादी और उसके टूटने के बारे में खुलकर बात की है. ईशा अब बिग बॉस 20 के घर में कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने वाली हैं.

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बादशाह से अलगाव पर ईशा रिखी ने तोड़ी चुप्पी, मुझे 'धोखा' मिला, तस्वीरें पोस्ट करने पर हुई बहस, 'वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा
बादशाह के साथ शादी में ईशा रिखी को मिला 'धोखा'
नई दिल्ली:

रैपर बादशाह से अलग होने के  कुछ समय बाद एक्ट्रेस ईशा रिखी ने पहली बार अपनी शादी और उसके टूटने के बारे में खुलकर बात की है. ईशा अब बिग बॉस 20 के घर में कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने वाली हैं. उन्होंने  ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा था, लेकिन आखिरकार उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या गलत हुआ. बादशाह और ईशा के रिश्ते को लेकर अटकलें मार्च में तब तेज हो गईं, जब उनकी मां, पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर उनकी प्राइवेट शादी की तस्वीरें शेयर कीं.

बिग बॉस 20 के प्रीमियर से पहले, ईशा ने ETimes को बताया कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चुप रहना उनका सोच-समझकर लिया गया फैसला था. वह नहीं चाहती थीं कि दो लोगों के बीच जो हुआ, वह लोगों के लिए तमाशा बन जाए.इस दौर को "मुश्किल" बताते हुए ईशा ने कहा कि वह बार-बार सोचती थीं, "मैंने क्या गलत किया?" ईशा के मुताबिक, वह उस इंसान और उनके रिश्ते, दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थीं. यही वजह थी कि उन्होंने अपनी समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने या स्थिति को बड़े ड्रामे में बदलने से रोका.

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ईशा का कहना है कि शादी की तस्वीरों को लेकर उनकी अपनी मां से बहस हुई थी. ईशा ने अपनी मां द्वारा पोस्ट की गई शादी की तस्वीरों के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि तस्वीरें पब्लिक करने को लेकर उनकी कई बार बहस हुई थी, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद उन्हें शेयर न करने का फैसला किया था. आखिरकार, ईशा ने कहा कि उन्होंने मान लिया कि जो हुआ वह उनके कंट्रोल से बाहर था और किसी वजह से हुआ था.

एक्ट्रेस ने याद किया कि उस दौरान वह बहुत डरी हुई थीं. उन्होंने दावा किया कि उन्हें घटनाओं के बारे में अलग-अलग बातें सुनने को मिल रही थीं. उनकी मां कुछ और कह रही थीं और बादशाह कुछ और. उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने उन्हें उलझन में डाल दिया था कि किस पर यकीन करें. ‘मैं खुद पर सवाल उठा रही थी'. 

ईशा ने आगे दावा किया कि शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद उन्होंने और बादशाह ने कई बार बातचीत की. हालांकि, उनके अनुसार, रैपर ने उन्हें जो बातें बताईं, वे बाद में उन्हें सच नहीं लगीं. ईशा ने कहा, "हमने पोस्ट के बाद कई बार बात की. वह मुझे एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे थे, जो सच नहीं थी. मैं खुद से सवाल कर रही थी. मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूं? यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था." जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या उन्हें रिश्ते में धोखा मिला है, तो ईशा ने जवाब दिया, "धोखा मिला? मैं कहूंगी कि हां, मिला." हालांकि बादशाह ने अभी तक अपने अलग होने के बारे में ईशा के हालिया दावों पर पब्लिक में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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ईशा रिखी बिग बॉस 20 में एंट्री करेंगी

ईशा के ये खुलासे बिग बॉस 20 के घर में एंट्री करने से ठीक पहले आए हैं. सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले इस रियलिटी शो में उनकी भागीदारी ऐसे समय में हो रही है जब उनके अलग होने की पुष्टि के बाद उनकी पर्सनल लाइफ पहले ही काफी चर्चा में रही है. नया सीजन अब ईशा को भारतीय टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक में दिखाएगा, और यह सब तब हो रहा है जब उन्होंने अपनी शादी के खत्म होने के मुश्किल दौर के बारे में पब्लिक में बात करने का फैसला किया है.
 

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