Hrithik Roshan ने दागे Dhurandhar पर सवाल, फिर की तारीफ तो लोगों ने बनाया मजाक

रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर की चर्चा हर तरफ है. 250 करोड़ के बजट में बनीं फिल्म ने जहां वर्ल्डवाइड 265.25 करोड़ की कमाई 6 दिनों में कर ली है तो वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 179.75 करोड़ हो गया है. इसके अलावा सेलेब्स और फैंस की तरफ से फिल्म को खूब तारीफें भी मिल रही हैं. लेकिन हाल ही में इस फिल्म की तारीफ करते ही ऋतिक रोशन चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, बीते दिन एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने धुरंधर की तारीफ तो की. लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसमें दिखाई गई राजनीति से सहमत नहीं हैं. वहीं अब उन्होंने नया ट्वीट शेयर किया, जो चर्चा में आ गया है.

एक्स पर ऋतिक रोशन ने की धुरंधर की तारीफ

Still can't get DHURANDHAR out of my mind. @AdityaDharFilms you are an incredible maker man. @RanveerOfficial the silent to the fierce what a journey and so damn consistent. #akshayekhanna has always been my fav and this film is proof why. @ActorMadhavan bloody mad grace,… — Hrithik Roshan (@iHrithik) December 11, 2025

एक्स पर कुछ देर पहले ऋतिक रोशन ने लिखा, धुरंधर अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है. आदित्य धर आप एक ज़बरदस्त मेकर हैं यार. रणवीर सिंह चुप से लेकर तेज तक, क्या सफर रहा और कितना लगातार. #akshayekhanna हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं और यह फिल्म इसका सबूत है. आर माधवन बहुत ही शानदार ग्रेस, ताकत और गरिमा!! लेकिन यार राकेश बेदी आपने जो किया वह जबरदस्त था.. क्या एक्ट था, शानदार !! सभी के लिए बहुत-बहुत तालियां, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए! मैं पार्ट 2 का इंतजार नहीं कर सकता!!!

लोगों ने बनाया मजाक

इस पोस्ट को शेयर करते ही लोगों ने रिएक्शन दिया. एक यूजर ने ऋतिक रोशन की इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा था- राजनीति से सहमत नहीं. वहीं अन्य पोस्ट में उन्होंने सिनेमा की तारीफ की. दूसरे यूजर ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है. जबकि इसके बाद लोगों ने मीम शेयर किए हैं.