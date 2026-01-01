विज्ञापन

संदीप रेड्डी वांगा ने दिया 2026 का पहला तोहफा, दिखाया प्रभास की स्पिरिट का पहला पोस्टर

Spirit first look: एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने 2026 के पहले दिन प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट का पहला लुक फैंस के साथ शेयर कर दिया है.

न्यू ईयर 2026 पर आया स्पिरिट का पहला पोस्टर

डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्हें रणबीर कपूर की एनिमल और शाहिद कपूर की कबीर सिंह के लिए जाना जाता है. उन्होंने 2026 के पहले दिन अपनी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट का पहला लुक फैंस को दिखा दिया है. स्पिरिट के फर्स्ट में प्रभास और तृप्ति डिमरी इंटेस अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसे देखने के बाद फैंस भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए हैं. जहां लोग साल 2026 की शुरुआत को स्पिरिट के पोस्टर के साथ ब्लॉकबस्टर बनाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं.

स्पिरिट का फर्स्ट लुक हुआ रिवील

संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट के फर्स्ट लुक की अनाउंसमेंट हो गया है, जिसे न्यूईयर के मौके पर शेयर किया गया है. इस पोस्टर के साथ मेकर्स ने लिखा, चलिए नए साल का स्वागत स्पिरिट के पहले पोस्टर के साथ करें. पोस्टर में प्रभास लंबे बालों और दाढ़ी और मूछों के साथ नजर आ रहे हैं.

प्रभास का स्पिरिट में जख्मी अवतार

इसके अलावा शर्टलेस बैक के साथ कैमरा की तरफ पीठ करके प्रभास खड़े नजर आ रहे हैं. जबकि उनकी पीठ पर कई घाव और बैंडेज लगी हुई देखने को मिल रही है, जो कि फिल्म में वॉयलेंस की ओर इशारा करती है. प्रभास वाइट कलर के ट्राउजर में एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का गिलास लिए हुए दिख रहे हैं. वहीं उनके करीब तृप्ति डिमरी सिंपल टोन्ड साड़ी में प्रभास की सिगरेट को जलाते हुए शांत खड़ी हुईं नजर आ रही हैं.

स्पिरिट के पहले पोस्टर पर फैंस ने दिया रिएक्शन 

पोस्टर के साथ मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, “तुमने उससे प्यार किया जो पहले था. अब उससे प्यार करो जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा था.” सोशल मीडिया यूजर्स ने फर्स्ट लुक देखने के बाद रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, फैंस के लिए बेस्ट गिफ्ट. दूसरे यूजर ने लिखा, किंग का खून बह रहा है लेकिन स्वैग बिल्कुल अनछुआ है. अगर यह पोस्टर है तो टीजर सर्वर हिलाने वाला है. स्पिरिट राक्षस होने वाली है.

स्पिरिट के बारे में

संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट की बात करें तो प्रभास और तृप्ति डिमरी के अलावा विवेक ओबरॉय, कंचना और प्रकाश राज अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. खबरे हैं कि प्रभास फिल्म में पुलिस वाले की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं. जबकि तृप्ति उनके लव इंटरेस्ट की भूमिका निभाती हुईं नजर आएंगी. हालांकि पहले तृप्ति डिमरी के रोल को दीपिका पादुकोण निभाने वाली थीं. लेकिन 8 घंटे की शिफ्ट के विवाद के कारण वह फिल्म से बाहर हो गईं. फिल्म को लिखा, एडिट और डायरेक्ट संदीप रेड्डी वांगा ने किया है. जबकि प्रोड्यूस भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार और प्रभाकर रेड्डी वांगा ने किया है. वहीं कहा जा रहा है कि तेलुगू, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम के अलावा मंदारिन, जापानी और कोरियाई भाषा में भी फिल्म की रिलीज किया जाएगा. फिल्म का ऑडियो टीजर प्रभास के 46वें बर्थडे पर पिछले साल 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था. वहीं 2026 में फिल्म रिलीज होने की तैयारी है.

