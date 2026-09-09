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'द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो' के सेट पर बच्चों के साथ जैकी श्रॉफ का कैसा था व्यवहार? डायरेक्टर ने किया खुलासा

जैकी श्रॉफ उस दौरान चुपचाप पूरी स्थिति को देख रहे थे. कुछ देर बाद उन्होंने खुद स्थिति को संभालने का फैसला किया. वह अचानक उठे और भीड़ की तरफ देखकर अपने खास अंदाज में बोले, “अरे भाई, बच्चों को काम करने दो, शूटिंग देखो मगर प्यार से, शांति से”. मनीष सैनी के लिए यह पल थोड़ा चौंकाने वाला था.

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'द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो' के सेट पर बच्चों के साथ जैकी श्रॉफ का कैसा था व्यवहार? डायरेक्टर ने किया खुलासा
The Great Grand Superhero

निर्देशक मनीष सैनी की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो अब जी5 पर स्ट्रीम हो रही है और ओटीटी पर दर्शकों के बीच अपनी जगह बना रही है. फिल्म के डिजिटल प्रीमियर के साथ ही इसे एक नई और व्यापक ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिला है. फिल्म में जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आते हैं और उनके किरदार की सहजता, गर्मजोशी और स्क्रीन पर मौजूदगी फिल्म की खासियतों में से एक रही है. इसी बीच निर्देशक मनीष सैनी ने फिल्म की शूटिंग के दौरान जैकी श्रॉफ के साथ हुए एक बेहद दिलचस्प और मजेदार किस्से को याद किया है. यह किस्सा फिल्म की शूटिंग के दौरान पुणे के एक व्यस्त बाजार का है. टीम वहां एक महत्वपूर्ण सीन शूट कर रही थी। लोकेशन पर शूटिंग होने की वजह से आसपास के लोगों में स्वाभाविक उत्सुकता थी. खासकर जब लोगों को पता चला कि जैकी श्रॉफ वहां शूटिंग कर रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लगातार बढ़ने लगी. एक तरफ फिल्म की शूटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ लोग अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पाने के लिए वहां जमा हो रहे थे.

चौंकाने वाला

फिल्म की टीम भी बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए इतनी भीड़ को संभालना और साथ ही शूटिंग को सुचारू रूप से जारी रखना आसान नहीं था. टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि माहौल कंट्रोल में रहे और कलाकारों को अपना काम करने में परेशानी न हो. जैकी श्रॉफ उस दौरान चुपचाप पूरी स्थिति को देख रहे थे. कुछ देर बाद उन्होंने खुद स्थिति को संभालने का फैसला किया. वह अचानक उठे और भीड़ की तरफ देखकर अपने खास अंदाज में बोले, “अरे भाई, बच्चों को काम करने दो, शूटिंग देखो मगर प्यार से, शांति से”. मनीष सैनी के लिए यह पल थोड़ा चौंकाने वाला था. उन्हें एक पल के लिए लगा कि शायद जैकी सर नाराज हो गए हैं या भीड़ की वजह से उनका धैर्य जवाब दे रहा है. लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने पूरे माहौल को ही हल्का कर दिया. जैकी श्रॉफ मनीष सैनी के पास पहुंचे, उन्हें आंख मारी और मजेदार अंदाज में कहा, “अब सब चुप बैठेंगे 5-10 मिनट, अपन शूट करते हैं”. जैकी श्रॉफ की इस सहजता और अपनेपन को याद करते हुए मनीष सैनी कहते हैं कि उस वक्त उन्हें पहले थोड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन बाद में यही पल उनके लिए शूटिंग की सबसे मजेदार यादों में शामिल हो गया.

सहज महसूस

मनीष सैनी ने इस घटना को याद करते हुए कहा, “मैं सेट पर चिल्लाने या किसी पर गुस्सा करने में विश्वास नहीं रखता. उस वक्त मुझे थोड़ा डर लगा कि कहीं जैकी सर अपना आपा तो नहीं खो बैठे. लेकिन जब वह मेरे पास आए, आंख मारी और बोले, ‘अब सब चुप बैठेंगे 5-10 मिनट, अपन शूट करते हैं', तो मुझे काफी राहत मिली. उस घटना ने मेरे लिए माहौल को भी काफी हल्का कर दिया. जैकी सर बहुत सपोर्टिव रहे और उनके साथ शूटिंग करने में हमने खूब मस्ती की”. दरअसल, इस छोटे से किस्से में जैकी श्रॉफ के उस व्यक्तित्व की झलक मिलती है, जिसके लिए वह इंडस्ट्री में जाने जाते हैं. कैमरे के सामने उनका सहज और बेफिक्र अंदाज जितना लोकप्रिय है, कैमरे के पीछे भी उनकी यही सहजता माहौल को हल्का बनाए रखने में मदद करती है. मनीष सैनी के लिए भी उनके साथ काम करना सिर्फ एक अभिनेता के साथ शूट करने का अनुभव नहीं था, बल्कि एक ऐसे कलाकार के साथ काम करने का मौका था जो सेट पर अपने आसपास के लोगों को सहज महसूस कराता है. द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो में जैकी श्रॉफ एक दादा के किरदार में नजर आते हैं, जिसके इर्द-गिर्द बच्चे की कल्पना, सुपरहीरो बनने का सपना और परिवार की भावनात्मक कहानी बुनी गई है. फिल्म बच्चों और परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसी वजह से ओटीटी पर इसकी पहुंच और भी व्यापक होने की उम्मीद है.

दुनिया की एक झलक 

थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब ज़ी5 पर फिल्म की स्ट्रीमिंग इसे उन दर्शकों तक पहुंचा रही है, जो इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे. ओटीटी प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि परिवार फिल्म को घर पर एक साथ देख सकता है और बच्चों के साथ-साथ बड़े भी इसकी कहानी और भावनात्मक पहलुओं से जुड़ सकते हैं. फिल्म के ओटीटी प्रीमियर के बीच मनीष सैनी का यह किस्सा दर्शकों को फिल्म के पीछे की दुनिया की एक झलक देता है. एक व्यस्त बाजार, शूटिंग के बीच जमा हुई भीड़ और जैकी श्रॉफ का अपने अंदाज में स्थिति को संभालना. यह छोटा सा पल उस बॉन्डिंग और सकारात्मक माहौल को बयां करता है, जो द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो के सेट पर देखने को मिला था. शायद यही वजह है कि शूटिंग से जुड़े ऐसे किस्से किसी फिल्म की रिलीज के बाद भी लंबे समय तक याद रह जाते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले लोगों की कहानी भी छिपी होती है.

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