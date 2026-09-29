रितेश पांडे का वो गाना जिसका खेसारी-पवन और निरहुआ भी नहीं कर पाए मुकाबला, सिर्फ 'दो शब्द' से हुआ सुपरहिट, यूट्यूब पर मिले 1 अरब से ज्यादा व्यूज

हैलो कौन' किसी फिल्म का गाना नहीं, बल्कि 2019 में रिलीज हुआ एक स्वतंत्र भोजपुरी सिंगल है. रितेश पांडे और स्नेह उपाध्याय की आवाज में आया यह गाना देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. आज इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो पर 1 अरब से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. दिसंबर 2024 में गाने ने 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार किया था और इसे भोजपुरी म्यूजिक के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया गया. 2026 में भी यह भोजपुरी के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गानों में शामिल है.

2019 में आया था ‘हैलो कौन', बन गया ग्लोबल हिट

‘हैलो कौन' को दिसंबर 2019 में Riddhi Music World के बैनर तले रिलीज किया गया था. गाने को रितेश पांडे और स्नेह उपाध्याय ने गाया है. इसके बोल और संगीत आशीष वर्मा ने तैयार किए. ऑफिशियल यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वीडियो के निर्देशन का क्रेडिट सोनू वर्मा और आशीष यादव को दिया गया है. गाने की लंबाई करीब 3 मिनट 4 सेकंड है.

गाने की कहानी एक मजेदार फोन कॉल के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां बार-बार होने वाली ‘हैलो कौन?' और ‘नहीं जानती' वाली बातचीत इसकी पहचान बन गई. आसान बोल, मजेदार अंदाज और रैप स्टाइल ने इसे आम दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय बनाया.

चार दिन में मिले थे 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज

‘हैलो कौन' की लोकप्रियता रिलीज के कुछ ही दिनों में नजर आने लगी थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2019 में गाने को महज चार दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए थे. बाद में यह ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक वीडियो चार्ट पर भी पहुंचा. 13 से 19 दिसंबर 2019 के बीच इसे 4.73 करोड़ व्यूज मिले और यह उस हफ्ते ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक वीडियो चार्ट में नंबर 1 पर रहा.

यानी भोजपुरी का यह गाना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उस समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जा रहे म्यूजिक वीडियोज में शामिल हो गया था. अगले हफ्तों में भी इसकी लोकप्रियता बनी रही और यह ग्लोबल चार्ट के टॉप पोजिशन के आसपास रहा.

100 करोड़ पार कर बनाया रिकॉर्ड

लगातार बढ़ती लोकप्रियता के बाद ‘हैलो कौन' ने दिसंबर 2024 में यूट्यूब पर 1 अरब यानी 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार किया. इसे भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की बड़ी उपलब्धि बताया गया और रितेश पांडे को ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाला पहला भोजपुरी सिंगर. इस गाने ने रितेश पांडे और स्नेह उपाध्याय की पहचान को भी नई ऊंचाई दी. खासकर इसका मजेदार डायलॉग-स्टाइल हुक और आसानी से याद रह जाने वाला अंदाज इसकी सबसे बड़ी खासियत बना. यही वजह है कि रिलीज के कई साल बाद भी ‘हैलो कौन' भोजपुरी म्यूजिक के सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गानों में शामिल है.

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