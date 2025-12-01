विज्ञापन

सनी-बॉबी के बाद हेमा मालिनी से मिले शत्रुघ्न सिन्हा, लिखा- धरम जी को खोने के इस दुख...

धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल और बॉबी देओल से मिलने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और अहाना देओल से मुलाकात की.

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी से मिले शत्रुघ्न सिन्हा
नई दिल्ली:

सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. वहीं सोशल मीडिया के जरिए हीमैन के जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा एक्स पर एक के बाद एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने सनी देओल और बॉबी देओल के साथ मुलाकात की और एक पोस्ट शेयर किया. वहीं अब शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और सुपरस्टार हेमा मालिनी से मुलाकात करने की जानकारी फैंस को दी. इसके साथ ही उन्होंने कुछ यादों को फैंस के साथ शेयर किया, जो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ उन्होंने बिताई थीं.

हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से मिले शत्रुघ्न सिन्हा

एक्स पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारी डियरेस्ट फैमिली फ्रैंड हेमा मालिनी से मिला. हमारे बड़े भाई धरम जी को खोने के इस दुख भरे समय में उनसे मिलना दिल तोड़ने वाला था. उनकी दो खूबसूरत बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल से मिलकर उनके इस बड़े नुकसान पर दुख व्यक्त किया. धरमजी एक दयालु और नेक इंसान थे. वह आज हमारे साथ नहीं हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी. इस मुश्किल समय में उनकी शांति के लिए प्रार्थना और संवेदनाएं. भगवान उन सभी पर कृपा करें. शांति.

सनी देओल और बॉबी देओल से मिले थे शत्रुघ्न सिन्हा

इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने सनी देओल और बॉबी देओल से मुलाकात पर पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा, दिल्ली से लौटने पर बहुत भारी मन से अपने सबसे प्यारे फैमिली फ्रेंड, हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी के घर गया. उनके प्यारे बेटों सनी देओल और बॉबी देओल से मिला. धर्मेंद्र जी को याद करते हुए लगा कि वे कितने शानदार इंसान थे. उन्होंने ना जाने कितनी जिंदगियों को छुआ है. इसलिए वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के लिए शांति और हिम्मत की प्रार्थना करता हूं.

गौरतलब है कि सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. वहीं 27 नवंबर को देओल परिवार ने एक प्रेयर मीट का आयोजन किया, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा और सिनेमा जगत के दिग्गज सितारों ने शिरकत की. जबकि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और अहाना देओल ने अलग से एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था.

