इस फिल्म में अपने असली नाम के साथ आए थे अक्षय कुमार, 38 साल के करियर में केवल तीन बार इस्तेमाल किया ये नाम

अक्षय कुमार ने अपने फिल्मी करियर में केवल तीन बार अपने असली नाम का इस्तेमा किया है. इन तीन फिल्मों में आप उनका असली नाम सुन सकते हैं.

इस फिल्म में अपने असली नाम के साथ आए थे अक्षय कुमार, 38 साल के करियर में केवल तीन बार इस्तेमाल किया ये नाम
अक्षय कुमार का असली नाम क्या है?
नई दिल्ली:

Akshay Kumar Real Name: बॉलीवुड की यादगार कॉमेडी फिल्मों में शामिल ‘वेलकम' (Welcome) जैसी फिल्म को आज तक याद किया जाता है. मल्टीस्टार कास्ट से सजी इस फिल्म की खासियत यह रही कि हर किरदार ने अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली.  चाहे ‘मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था' जैसे डायलॉग से हंसी बटोरने वाले मुश्ताक खान हों या फिर ‘देखो वो जिंदा है' कहकर याद रह जाने वाली सुप्रिया कार्निक, फिल्म का हर किरदार आज भी लोगों को याद है.

अब जब इस कॉमेडी क्लासिक के 18 साल पूरे हो चुके हैं, तो अभिनेता अनिल कपूर ने फिल्म से जुड़े अपने पुराने साथी और दिवंगत अभिनेता-निर्माता फिरोज खान को याद करते हुए उनसे जुड़ी यादों को साझा किया है. वेलकम फिल्म के 18 साल होने पर अनिल कपूर ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा किया है और फिल्म के सुपरहिट होने का श्रेय भी दिवंगत फिरोज खान को दिया है. अभिनेता ने फिल्म की पुरानी फोटोज को शेयर कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "वेलकम के 8 साल. यह फिरोज खान साहब के लिए है. आरडीएक्स के बिना 'वेलकम' अधूरी थी, ठीक वैसे ही जैसे मोगैम्बो के बिना 'मिस्टर इंडिया' अधूरा थी. दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता.

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे स्क्रिप्ट सुनते समय याद है, मैं सोच रहा था कि यह कैसी बनेगी. पिक्चर यहीं रुक जाती है, बैठ जाती है. अनीस भाई ने कहा, 'चिंता मत करो, फिरोज साहब पिक्चर संभाल लेंगे.' और उन्होंने ऐसा ही किया. आरडीएक्स ने फिल्म को ऊपर उठा दिया. यह फिल्म, उनका किरदार, पागलपन, और जादू सब उनकी वजह से है." मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट लगभग 32 करोड़ था, लेकिन फिल्म ने सौ करोड़ के क्लब में शामिल होकर लगभग 119 करोड़ की कमाई की.

अक्षय कुमार का असली नाम

इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में थे और कमाल की बात ये है कि छप्पर फाड़ कमाई करने वाली इस फिल्म में अक्षय के किरदार का नाम उनका असली नाम था. जी हां अक्षय राजीव सैनी के किरदार में थे. राजीव ही अक्षय का असल नाम है. उनका पूरा नाम राजीव भाटिया है. वेलकम से पहले अक्षय साल 1994 में इक्के पे इक्का में इसी नाम के किरदार में थे और इसके बाद 2004 में 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों' में भी अक्षय का नाम राजीव था. बता दें कि अक्षय का असली और पूरा नाम राजीव हरिओम भाटिया है.

