86 साल की हेलेन ने खुद को किया बेहद फिट, कभी छड़ी लेकर चलने को थीं मजबूर अब चलती हैं सरपट चाल, जानें उनकी फिटनेस का राज

बॉलीवुड में फिटनेस सिर्फ खूबसूरती का नहीं, बल्कि मेहनत और डिसिप्लिन का भी एक नाम बन चुकी है. फिल्मी सितारे अपनी फिटनेस को लेकर जितने अवेयर रहते हैं, उतना ही इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं. इस काम में उम्र भी उनके आड़े नहीं आती हैं. इसकी गवाह हैं 86 साल की हेलेन. मशहूर सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला ने हेलेन की फिटनेस से जुड़े कुछ राज शेयर किए हैं. आपको बता दें कि यास्मीन कराचीवाला आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स को ट्रेन कर चुकी हैं. मासूम मीनावाला के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में यास्मीन ने बताया कि 86 साल की हेलेन अब इतनी फिट हैं कि उन्हें वह स्टिक भी याद नहीं जो कभी उनके चलने का सहारा थी.

स्टिक से स्ट्रेंथ तक

यास्मीन ने बताया, ‘ज़्यादातर लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसकी जरूरत और बढ़ जाती है. उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी हड्डियों की मजबूती कम होती जाती है, और मसल्स ही उन्हें बचाते हैं.' यास्मीन कराचीवाला ने बताया कि उनकी सबसे उम्रदराज़ क्लाइंट हेलेन खान हैं. जो 86 साल की हैं. वो हफ़्ते में छह दिन वर्कआउट करती हैं और इसे बेहद एंजॉय करती हैं. उन्होंने आगे बताया कि हेलेन के वर्कआउट रूटीन में पिलेट्स, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बैटल रोप एक्सरसाइज शामिल हैं. उन्होंने कहा, ‘जब वो पहली बार मेरे स्टूडियो आई थीं तो चलने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करती थीं. अब वो बिना स्टिक के चलती हैं. यास्मीन कराचीवाला ने ये दावा भी किया कि अब हेलेन को याद ही नहीं है कि उनकी स्टिक कहां है.

डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी

यास्मीन ने बताया कि बॉलीवुड सितारों की फिटनेस के पीछे उनका अनुशासन और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा कारण है. उन्होंने कहा, ‘सेलिब्रिटीज आम लोगों से ज़्यादा डिसिप्लीन्ड होते हैं. वो लंबे शूट और मेहनत भरे शेड्यूल के बाद भी रेगुलर वर्कआउट करते हैं. इसी वजह से कैटरीना कैफ ‘शीला की जवानी' या दीपिका पादुकोण ‘पठान' जैसी फिल्मों में इतनी फिट नजर आती हैं.' यास्मीन ने आगे कहा कि फिटनेस किसी एक रोल या फिल्म की तैयारी नहीं, बल्कि साल भर की मेहनत का नतीजा होती है. जब एक्टर्स साल भर कंसिस्टेंट रहते हैं. तभी उनके रोल के हिसाब से उनकी फिटनेस को और बेहतर बनाया जा सकता है.