सलमान खान के मम्मी-पापा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी धूमधाम से हुई सेलिब्रेट, INSIDE PHOTOS वायरल

सलमान खान के मम्मी-पापा सलीम और सलमा खान ने सोमवार (17 नवंबर) रात अपनी 61वीं शादी की सालगिरह मनाई. इस खुशी के मौके पर इस सदाबहार जोड़े के परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे. इस जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. सलमान खान पार्टी पर पहुंचे और फोटोग्राफरों की तरफ हाथ हिलाया. उनके साथ सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलेन भी मौजूद थीं. लीजेंड्री एक्ट्रेस भी कैमरों के लिए रुककर प्यारी सी स्माइल दी. सलीम खान की बेटी अलवीरा, उनके पति अतुल अग्निहोत्री और उनकी बेटी अलीजा भी इस मौके पर मौजूद थीं. सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा और अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा भी पार्टी में शामिल थे. खान परिवार के साथ करीबी रिश्ता रखने वाली सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल भी इस जश्न में साथ नजर आए.

पार्टी के कुछ इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि पूरा परिवार कितनी खुशी से इस खास मौके को और खास बनाने में जुटा है. सलीन खान और सलमा खान के सामने टेबल पर तीन केक थे. वीडियो में आप अर्पिता को भी अपने पति आयूष को केक खिलाता देखेंगे. दरअसल इसी दिन अर्पिता और आयूष की भी शादी होती है. सभी लोग बड़े ही प्यार से उन्हें विश कर रहे थे. बता दें कि सलीम खान का परिवार हर खुशी और त्योहार के मौके पर एक साथ जश्न मनाता दिखता है. गणपति के उत्सव पर भी इनके घर की बप्पा की आरती में काफी धूम रहती है.