इस फ्लॉप फिल्म को करने का अरशद वारसी को आज तक है अफसोस, घर की छत के लिए किया काम, डायरेक्टर से बोलते थे- मुझे मार दो

अरशद वारसी ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म जानी दुश्मन इसलिए की थी क्योंकि उन्हें अपने घर की टैरेस बनवाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी. एक्टर ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर से अपनी मौत जल्दी दिखाने की गुज़ारिश की थी.

नई दिल्ली:

कुछ फिल्में समय के साथ भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो सालों बाद भी चर्चा का हिस्सा बनी रहती हैं. 2002 में आई राजकुमार कोहली की मल्टीस्टारर फिल्म 'जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी' भी ऐसी ही एक फिल्म है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, सोनू निगम, अरमान कोहली और मनीषा कोइराला जैसे कई सितारे थे. भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन आज भी इसके सीन और डायलॉग्स को लेकर खूब मीम्स बनते हैं.

अरशद वारसी का ईमानदार इकरार

हाल ही में एक इंटरव्यू में जब अरशद वारसी से पूछा गया कि कौन-सी फिल्म उन्हें पसंद नहीं, तो उन्होंने बिना झिझक कहा- 'जानी दुश्मन'. अरशद ने बताया कि उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनने पर अफसोस है और उन्होंने डायरेक्टर से अपने रोल को जल्दी खत्म करने की भी रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने कहा- 'राजकुमार कोहली बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्हें ना कहना मुश्किल था. इंडस्ट्री में हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था क्योंकि वो ईमानदार और सच्चे प्रोड्यूसर थे.

“मेरे घर की छत जानी दुश्मन की वजह से बनी

अरशद ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि उन्होंने ये फिल्म पैसों की ज़रूरत के कारण की थी. 'मैं और मारिया अपना घर बना रहे थे, लेकिन जमीन खरीदने के बाद पैसे खत्म हो गए थे. तभी ‘जानी दुश्मन' मिली और मैंने हां कह दिया. सच कहूं तो, मेरे घर की छत इस फिल्म की वजह से बनी'. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा. उन्होंने बताया कि राजकुमार कोहली कभी पैसे या शेड्यूल को लेकर किसी को परेशान नहीं करते थे, 'पैसे मांगने से पहले ही मिल जाते थे'.

अक्षय कुमार की एनर्जी पर मजेदार खुलासा

अरशद ने मजाकिया अंदाज में बताया कि जहां वे अपना रोल जल्दी खत्म करवाना चाहते थे, वहीं अक्षय कुमार तो मरने के बाद भी फिल्म में लौटते रहे. 'मैंने कहा मेरा रोल जल्दी खत्म कर दो, लेकिन अक्षय के किरदार के इतने सारे अवतार थे कि वो बार-बार वापस आ जाते थे'. फिल्म भले ही क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई, लेकिन इसके किस्से आज भी बॉलीवुड की दिलचस्प कहानियों में गिने जाते हैं.

