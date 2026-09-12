Hanuman Ansh: कौन हैं पूर्णिमा तिवारी?, 'जब जिद पे आ गई पार्वती' गाने से आई चर्चा में, कैसे बनीं नीम करौली बाबा की पत्नी?

Hanuman Ansh: 'हनुमान अंश' की सफलता ने इसके कई चेहरों को लाइमलाइट में ला दिया है. उनमें से पूर्णिमा तिवारी भी हैं, जिन्हें फिल्म ने नई पहचान दी है. वह एक्ट्रेस विशाल चतुर्वेदी के स्पिरिचुअल ड्रामा में नीम करौली बाबा की पत्नी, रामबेटी शर्मा का किरदार निभा रही हैं. वह फिल्म के बुंदेली लोक-भक्ति गीत 'पार्वती' को लेकर चर्चा में आ गईं. गीत अपनी आकर्षक लाइन "जब जिद पे आ गई पार्वती" के साथ ऑनलाइन बहुत पॉपुलर हो गया है.

साधु एस. तिवारी द्वारा लिखे, कंपोज और गाए गए इस गाने ने 'हनुमान अंश' के हिट गानों में अपनी जगह बना ली है. सोशल मीडिया पर इसकी बढ़ती लोकप्रियता ने दर्शकों के मन में पूर्णिमा के बारे में भी उत्सुकता जगा दी है, क्योंकि फिल्म में उनका लुक उनकी असल जिंदगी की पर्सनैलिटी से काफी अलग है. हालांकि 'हनुमान अंश' ने उन्हें नई पहचान दिलाई है, लेकिन पूर्णिमा कई सालों से एक्टिंग कर रही हैं. उनके काम में हिंदी फिल्में, टेलीविजन और स्ट्रीमिंग शो शामिल हैं, जिनमें 'वाय चीट इंडिया', 'रात अकेली है', 'हुरदंग', 'चूना' और 'गुम है किसी के प्यार में' जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

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कौन हैं पूर्णिमा तिवारी?

पूर्णिमा तिवारी ने अलग-अलग फॉर्मेट में सपोर्टिंग रोल निभाकर धीरे-धीरे अपना करियर बनाया. उन्होंने 2019 में 'वाय चीट इंडिया' में अवंतिका का किरदार निभाया था. एक साल बाद वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'रात अकेली है' में गुड़िया के रोल में नजर आईं. इसके बाद, उन्होंने 2022 में 'हुरदंग' में सुनयना और 2023 में लीगल ड्रामा 'लकीरें' में नीलू का किरदार निभाया.

पूर्णिमा ने OTT स्पेस में भी काम किया है.वह 2023 में नेटफ्लिक्स की 'चूना' का हिस्सा थीं. टीवी दर्शक उन्हें 'गुम है किसी के प्यार में' की अन्वी भोसले के तौर पर जानते हैं. यह रोल उन्होंने 2023-24 के दौरान निभाया था. बाद में वह 2025 में 'प्यार की राहें' में अंजलि के रोल में नजर आईं. हालांकि, 'हनुमान अंश' ने ही इस एक्ट्रेस को अब तक का सबसे अहम रोल दिया है.

नीम करौली बाबा की पत्नी रंबेती के रोल में

विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी 'हनुमान अंश' नीम करौली बाबा की जिंदगी और आध्यात्मिक सफर की कहानी है, जिन्हें उनके फॉलोअर्स महाराज-जी के नाम से जानते हैं. शोभिनव सत्या ने लीड रोल प्ले किया है, जबकि पूर्णिमा ने उनकी पत्नी रंबेती शर्मा का रोल किया है. उनका किरदार कहानी के उस हिस्से में आता है जिसमें महाराज-जी की पारिवारिक जिंदगी और रंबेती के साथ उनके रिश्ते को दिखाया गया है.

फिल्म की रिलीज होने के बाद पूर्णिमा का फिल्म के लिए किया गया फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी चर्चा का विषय बन गया है. रंबेती के तौर पर उनका सादा लुक, फिल्म के बाहर उनकी तस्वीरों और वीडियो में दिखने वाली एक्ट्रेस से बिल्कुल अलग है. इस फर्क ने 'हनुमान अंश' के जरिए उन्हें जानने वाले दर्शकों को उस असल इंसान के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया है जिसने यह किरदार निभाया है. पूर्णिमा ने सोशल मीडिया पर भी इस रोल की अहमियत को माना है. उनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है, "रंबेती का रोल निभाने के लिए आभारी हूं." पूर्णिमा को शुरू में 'हनुमान अंश' में किसी और रोल के लिए सोचा गया था.

रंबेती के रोल के लिए नहीं थीं पहली पसंद

प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बाद में बताया कि एक्ट्रेस को पहले पार्वती माई के रोल के लिए सोचा गया था। हालांकि, पूर्णिमा को रंबेती का रोल निभाने में दिलचस्पी थी और आखिरकार उन्हें यह रोल मिल गया. अनुप्रिया नागर ने पूर्णिमा को शोभिनव सत्या, यानी नीम करौली बाबा के साथ एक इमोशनल सीन करते हुए भी देखा था. कहा जाता है कि इस सीन में उनके डायलॉग बहुत कम थे, इसलिए ज्यादातर सीन उनके एक्सप्रेशन पर ही टिका था.कास्टिंग की वजह से पूर्णिमा को महाराज-जी की कहानी के ज्यादा पर्सनल हिस्सों में अहम जगह मिली, और रंबेती उनका अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार बन गया.

पूर्णिमा तिवारी और वायरल गाना ‘जब जिद पे आ गई पार्वती'

‘पार्वती' गाने के वायरल होने के साथ ही पूर्णिमा में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है. शोभिनव सत्या और पूर्णिमा उन एक्टर्स में शामिल हैं जिन्हें इस गाने का श्रेय दिया जाता है. यह गाना बुंदेली लोक कथाओं के जरिए भगवान शिव और देवी पार्वती की कहानी को पेश करता है. यह गाना सिर्फ एक भक्ति गीत नहीं है, बल्कि इसकी कहानी सप्तऋषियों के इर्द-गिर्द घूमती है जो देवी पार्वती को शिव से शादी न करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ऋषि-मुनि उनके संकल्प पर सवाल उठाते हैं और उन सभी बातों की ओर इशारा करते हैं जो शिव को एक अलग तरह का होने वाला पति बनाती हैं. वे एक तपस्वी की तरह रहते हैं, उनके बाल जटाधारी हैं, वे सांप लपेटे रहते हैं और सांसारिक चीजों और आम घरेलू जिंदगी से दूर रहते हैं. हालांकि, पार्वती अपने फैसले पर अडिग रहती हैं.



साधु एस. तिवारी द्वारा लिखे, कंपोज किए और गाए गए इस गाने ने बाद में YouTube, Instagram Reels और दूसरे सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी लोकप्रियता हासिल की और ‘हनुमान अंश' से जुड़े सबसे मशहूर म्यूजिकल पीस में से एक बन गया.



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Mukherjee