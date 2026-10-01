Hanuman Ansh Box Office Collection Day 55: हनुमान अंश की धुंआधार कमाई जारी, 55 दिन में 500 करोड़ से इतनी दूर

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 55: विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' का थियेटर में सफर बुधवार 30 सितंबर को भी बढ़िया रहा. फिल्म ने भारत में अपनी नेट कमाई में 2.35 करोड़ रुपये और जोड़ लिए. भले ही रिलीज को 55 दिन पूरे हो चुके हों लेकिन फिर भी फिल्म की कमाई में कमी नजर नहीं आई है. इस स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म ने 55वें दिन भी बढ़िया कमाई की और इससे फिल्म की कुल घरेलू नेट कमाई 314.63 करोड़ रुपये हो गई. सैकनिल्क के मुताबिक नया आंकड़ा 54वें दिन हुई 3 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले 21.7% की गिरावट दिखाता है. इस कमाई के साथ 'हनुमान अंश' का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 371.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. हनुमान अंश ने अपने 55वें दिन ओवरसीज से भी 10 लाख रुपये कमाए. इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन अब 39.10 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे इसका दुनिया भर का कुल ग्रॉस कलेक्शन 410.75 करोड़ रुपये हो गया है.

फिल्म की कमाई में इसके सफर के दौरान काफी उतार-चढ़ाव आए हैं. 'हनुमान अंश' ने पहले हफ्ते में भारत में 1.08 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ शुरुआत की थी. दूसरे हफ्ते में 40 लाख रुपये और तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ रुपये की कमाई हुई. चौथे हफ्ते में फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने 61 करोड़ रुपये कमाए. पांचवें हफ्ते में 90.25 करोड़ रुपये और छठे हफ्ते में 80.25 करोड़ रुपये जुड़े. सातवें हफ्ते में 44.80 करोड़ रुपये की और कमाई हुई. फिल्म ने सोमवार, 28 सितंबर को 2.25 करोड़ रुपये कमाए थे. 53वें दिन की कमाई 4,298 शो से हुई थी और फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 16% दर्ज की गई थी.

मंगलवार, 29 सितंबर को फिल्म का कलेक्शन बढ़कर 3 करोड़ रुपये हो गया. 54वें दिन 4,411 शो हुए और कुल ऑक्यूपेंसी 29% रही. 55वें दिन 'हनुमान अंश' की सभी शो में कुल मिलाकर 15% ऑक्यूपेंसी रही. हिंदी 2D वर्शन के लिए फिल्म ने बुधवार को कुल मिलाकर 17.24% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सुबह के शो में 6.69% ऑक्यूपेंसी रही, जबकि दोपहर के शो में 15.54% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. शाम के शो में 19.15% और रात के शो में 22.54% ऑक्यूपेंसी रही.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड की वजह से दूरदर्शन के हिट शो में मिला काम, 1995 से 1998 तक दोपहर 3 बजे पसर जाता था सन्नाटा

बता दें कि 'हनुमान अंश' को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. फिल्म में शोभिनव सत्या और चंदन के.आनंद लीड रोल में हैं. शोभिनव सत्या ने लक्ष्मी नारायण शर्मा का किरदार निभाया है, जो बाद में नीम करोली बाबा के नाम से जाने गए. चंदन के. आनंद ने राम नंदन भोसले का किरदार निभाया है. कास्ट में निखिल दुबे (सुधीर के रोल में), अनिल रस्तोगी (महंत जी के रोल में), सुगंधा मल्होत्रा ​​(सुधि के रूप में) और भगवानदास पटेल (गोपाल के रोल में) भी शामिल हैं. नेहा परांजपे ने पार्वती का किरदार निभाया है, जबकि उदयसिंह राजपूत ने बंसीधर और पूर्णिमा तिवारी ने राम बेटी का किरदार निभाया है. फिल्म आजादी से पहले के भारत पर आधारित यह फिल्म लक्ष्मी नारायण शर्मा के शुरुआती जीवन की कहानी है. अपनी मां की मौत के बाद, युवा लक्ष्मी नारायण भगवान की तलाश में अपना घर छोड़ देते हैं और एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो आखिरकार उनके आध्यात्मिक बदलाव का कारण बनती है.