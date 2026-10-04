Drishyam 3 Box Office Collection Day 3: अजय देवगन की फिल्म ने तीन में तोड़े 4 फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office Collection Day 3: अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगातार तीसरे दिन भी जबरदस्त कमाई कर रही है. क्राइम थ्रिलर जो कि विजय सलगांवकर की कहानी का कन्क्लूजन बताया जा रही है इसने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार करने की राह पर है. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की एडवांस बुकिंग से ही साफ हो गया था कि फिल्म का ओपनिंग वीकेंड शानदार रहने वाला है. रिलीज से पहले ही ओपनिंग वीकेंड के लिए कुल एडवांस बुकिंग 50 करोड़ से ज्यादा हो गई थी. दृश्यम 3 के रिलीज होने से पहले ही 13 लाख टिकट बिक गए थे. इन सबके नतीजे में ओपनिंग वीकेंड पर देखने को मिले. रिलीज के दिन 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने भारत में 62 करोड़ की नेट कमाई की, जो किसी हिंदी फिल्म की अब तक की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग थी.

शनिवार (3 अक्टूबर) को फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई और इसने 53.50 करोड़ कमाए. हालांकि यह फिल्म को 100 करोड़ के पार ले जाने के लिए काफी था. रविवार (4 अक्टूबर) को फिल्म की कमाई में तेजी आई. शाम 5 बजे तक 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और 154 करोड़ नेट पर पहुंच गई. रविवार को दृश्यम 3 के मॉर्निंग शो में पूरे भारत में लगभग 42% ऑक्यूपेंसी देखी गई, जिसमें कुछ टियर-2 और टियर-3 सेंटर्स में इससे भी ज्यादा ऑक्यूपेंसी रही.

दृश्यम 3 ने शैतान और द राजासाब की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ा

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के रिकॉर्ड-तोड़ ओपनिंग वीकेंड ने इसे हाल के समय की कई बड़ी फिल्मों की लाइफटाइम कमाई से आगे निकलने में मदद की है. इसने शनिवार को ही सलमान खान की सिकंदर (107 करोड़) को पीछे छोड़ दिया था. रविवार दोपहर तक इसने प्रभास की 'द राजा साब' (138 करोड़), इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' (150 करोड़) और अजय की अपनी फिल्म 'शैतान' (144 करोड़) की कमाई को पीछे छोड़ दिया था.

बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्में

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' घरेलू मार्केट में हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्मों में से एक बनने की राह पर है. ओवरऑल रिकॉर्ड - 'धुरंधर 2' की जबरदस्त 443 करोड़ की ओपनिंग - इसकी पहुंच से बहुत दूर है, और शाहरुख खान की 'जवान' (286 करोड़) और 'पठान' (280 करोड़) के रिकॉर्ड भी इसके लिए मुश्किल हैं. लेकिन एक मजबूत दिन की कमाई ने इसे टॉप 10 में जगह बनाने में मदद की है और यह 'वॉर' (166 करोड़) और 'सुल्तान' (180 करोड़) से आगे निकल सकती है. हालांकि 'एनिमल' (202 करोड़) और 'स्त्री 2' (204 करोड़) से आगे निकलना शायद इसके बस की बात न हो.

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