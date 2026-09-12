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Mirzapur The Movie box office collection day 8: आवारापन 2 को मिर्जापुर द मूवी ने पछाड़ा, 8 दिनों में 157 करोड़ पार किया कलेक्शन

गुरमीत सिंह की 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे ज्यादातर अच्छे रिव्यू मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया.

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Mirzapur The Movie box office collection day 8: आवारापन 2 को मिर्जापुर द मूवी ने पछाड़ा, 8 दिनों में 157 करोड़ पार किया कलेक्शन
आवारापन 2 को मिर्जापुर द मूवी ने पछाड़ा
नई दिल्ली:

Mirzapur The Movie box office collection day 8: गुरमीत सिंह की 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे ज्यादातर अच्छे रिव्यू मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया. पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रसिका दुगल और रवि किशन जैसे कास्ट लीड रोल में दिखे. यह फिल्म प्राइम वीडियो सीरीज 'मिर्जापुर' पर आधारित है. 

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, 'मिर्जापुर: द मूवी' ने शुक्रवार को भारत में 9 करोड़ (नेट) कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन 157.45 करोड़ हो गया. इसने प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान से मिली टक्कर का भी डटकर सामना किया. अब जब फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में प्रवेश कर रही है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पहले वीकेंड की तरह ही इस बार भी कॉम्पिटिशन के बावजूद इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है या नहीं.

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'मिर्ज़ापुर: द मूवी' ने भारत में अपने पहले हफ़्ते में 149.70 करोड़ कमाए. फिल्म की ओपनिंग 25.75 करोड़ थी. इसने पहले वीकेंड में 32 करोड़ और 36 करोड़ का कलेक्शन किया था. हफ्ते के दिनों (वीकडेज) में इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखी गई. सोमवार से गुरुवार के बीच इसने 10.55 करोड़ से 16 करोड़ के बीच कमाई की.

'मिर्जापुर' तेलुगु में भी रिलीज हुई थी, लेकिन हिंदी में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है. यह 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है. इसने 'वेलकम टू द जंगल' और 'आवारापन 2' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 134.41 करोड़ और 150.43 करोड़ की कमाई की थी.

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'मिर्जापुर: द मूवी' के बारे में
'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है. इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. 4 सितंबर को रिलीज हुई यह फिल्म 'मिर्जापुर' वेब सीरीज के तीन सीजन के बाद आई है, जो 2018 में शुरू हुई थी. 

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Mukherjee

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