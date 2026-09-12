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लेडी गागा ने पहले बच्चे का किया स्वागत, मंगेतर माइकल पोलान्स्की के बच्चे की बनीं मां

लेडी गागा मां बन गई हैं.  ग्रैमी और ऑस्कर जीतने वाली इस सिंगर ने अपने मंगेतर माइकल पोलान्स्की के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है.

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लेडी गागा ने पहले बच्चे का किया स्वागत, मंगेतर माइकल पोलान्स्की के बच्चे की बनीं मां
लेडी गागा ने पहले बच्चे का किया स्वागत
नई दिल्ली:

लेडी गागा मां बन गई हैं.  ग्रैमी और ऑस्कर जीतने वाली इस सिंगर ने अपने मंगेतर माइकल पोलान्स्की के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. "बॉर्न दिस वे" गाने वाली सिंगर ने अप्रैल 2024 में इस एंटरप्रेन्योर से सगाई की थी. उसी साल अक्टूबर में 'जिमी किमेल लाइव' शो में उन्होंने प्रपोजल के बारे में बताया था. उन्होंने होस्ट जिमी किमेल से कहा, "उन्होंने मेरे जन्मदिन के ठीक बाद मुझे प्रपोज किया. मुझे लगा था वह मेरे जन्मदिन के दिन प्रपोज करने वाले हैं. 

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उन्होंने आगे बताया कि वे रॉक क्लाइंबिंग ट्रिप पर गए थे और पोलान्स्की के पास उनके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज था. गागा ने कहा, "हम ऊपर चढ़े, हमने चारों ओर देखा, कुछ तस्वीरें लीं और फिर नीचे आए. हम  कमरे की ओर वापस जा रहे थे, बातें कर रहे थे.  उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वह मुझसे कुछ पूछ सकते हैं. वह जानना चाहते थे कि क्या प्रपोज करने से पहले प्रपोज करना ठीक रहेगा. और मैंने कहा, 'हां, बिल्कुल ठीक है.'"

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'द हॉलीवुड रिपोर्टर' के रिपोर्ट के मुताबिक कपल ने प्रोफेशनल तौर पर भी साथ काम किया है. पोलान्स्की को उनके 2025 के ग्रैमी-विनिंग रिकॉर्ड 'मेहेम' में राइटर के तौर पर क्रेडिट दिया गया है. उन्हें 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' साउंडट्रैक के उनके गाने "ग्लैमरस लाइफ" में भी राइटर के तौर पर लिस्ट किया गया है, जिसमें गागा ने कैमियो भी किया था.

गागा ने मां बनने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बात की है. 2025 में 'द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट' में शामिल होने के दौरान सिंगर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका "अगला रोल" मां बनने का होगा.अपने अगले कदम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं कई चीजें करना चाहूंगी. मैं असल में मां बनना चाहती हूं. मुझे उम्मीद है कि यही मेरा अगला रोल होगा."

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Mukherjee

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