नीम करोली बाबा के जन्मदिन पर रिलीज हुई हनुमान अंश, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में बज रहा डंका, कमा डाले इतने करोड़

'हनुमान अंश' फिल्म की ग्लोबल लेवल पर शानदार कमाई जारी है. इस तरह से होमबले ओवरसीज़ अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट का दायरा बढ़ाना जारी रखे हुए है. 'हनुमान अंश' फिल्म सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ते हुए, अपनी शानदार कहानी से दुनियाभर में नए मुकाम अपने नाम करती जा रही है. 11 सितंबर को इंटरनेशनली रिलीज़ हुई, यह फिल्म केवल 12 दिनों में ओवरसीज़ कलेक्शंस के मामले में $3.5 मिलियन से ज्यादा की कमाई अपने नाम कर चुकी है. इस तरह से यह 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओवरसीज़ ग्रॉसर बनकर सामने आई है.

दुनियाभर के बाहर बजा हनुमान अंश का डंका

यह उपलब्धि 'हनुमान अंश' के सफर में एक हमेशा याद रखने वाली कड़ी जोड़ती है, जिसे इंडिया के बाहर भी दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म ने केवल 12 दिनों में आस्था, भक्ति, और महाराजजी के सीख पर आधारित कहानी के जरिए ओवरसीज़ मार्केट में अपना दम दिखा दिया है. यह कहना होगा कि यह कहानी इंटरनेशनल दर्शकों से भी अपना जुड़ाव बनाने में सफल रही है.

फिल्म की ग्लोबल लेवल पर फिनोमिनल परफॉर्मेंस होमबले ओवरसीज़ के लिए भी एक अहम उपलब्धि है, क्योंकि इस तरह से यह इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में अपनी मौजूदगी को लगातार मज़बूत करता जा रहा है. भारतीय कहानियों को इंटरनेशनल ऑडियंस तक ले जाने पर बढ़ते फोकस के साथ, होमबले ओवरसीज़ ऐसी फ़िल्मों की पहुंच को बढ़ा रहा है जो एक मजबूत कल्चरल और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती हैं.

फिल्म की कहानी से जुड़े लोग

'हनुमान अंश' फिल्म एक खास सफलता पाने वाली कहानी के रूप में उभरती नजर आ रही है. फिल्म कहानी जो सर्फ भक्ति और आस्था में गहराई से जुड़े होने के साथ शुरू हुई थी, वह अब एक ग्लोबल थिएट्रिकल फिनोमिनन में बदल चुकी है. दर्शक इसे ग्लोबल लेवल पार भी बेहद पसंद कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत फिल्म द्वारा महज 12 दिनों में $3.5 मिलियन से ज्यादा ओवरसीज़ कमाई का आंकड़ा अपने नाम करना है.

'हनुमान अंश' की शानदार सफर के बारे में बात करते हुए, फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा: "होमबले ओवरसीज़ हमारे लिए हनुमानजी के दूतों में से एक रहा है. सिनेमा की जो दुनिया उन्होंने हमारे लिए खोली है, उसके लिए हम बेहद आभारी हैं. 'हनुमान अंश' के ऑडियंस और मेकर्स महाराजजी की वैल्यूज़ को दुनिया तक ले जाने के लिए उनके हमेशा आभारी रहेंगे. महाराजजी ने कहा था, 'विश्व आएगा' और आज हम यहां हैं."

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यह मुकाम 'हनुमान अंश' की सक्सेस स्टोरी में एक और शानदार अध्याय जोड़ती है, साथ ही इंडियन सिनेमा और संस्कृति से जुड़ी कहानियों को दुनियाभर के दर्शकों तक ले जाने में होमबले ओवरसीज़ की बढ़ती भूमिका को भी बढ़ावा दे रही है. महज 12 दिनों में $3.5 मिलियन से ज्यादा के शानदार कलेक्शन के साथ, ‘हनुमान अंश' का सफर लगातार यह दिखा रहा है कि आस्था, दर्शकों से जुड़ाव और ऐसी कहानियों में कितनी ताकत होती है, जो सीमाओं से आगे निकल सकती हैं.