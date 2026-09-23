28 साल पुराना वो गाना जिसका हर रविवार लोग करते थे इंतजार, जो था दूरदर्शन के रंगोली की जान, सोनू निगम-जसपिंदर नरूला की आवाज ने बनाया यादगार

90 के दशक का दौर ऐसा था जब फिल्मों के गाने सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे. टीवी पर आने वाले म्यूजिक प्रोग्राम का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था और रविवार की सुबह ‘रंगोली' देखने का अपना अलग ही मजा था. इसी दौर में 1998 की फिल्म ‘दूल्हे राजा' का गाना ‘अंखियों से गोली मारे' खूब लोकप्रिय हुआ. सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज, आनंद-मिलिंद का संगीत और समीर के बोलों ने इस गाने को खास बना दिया. गोविंदा और रवीना टंडन पर फिल्माया गया यह गाना आज भी 90s के हिट डांस नंबरों में याद किया जाता है.

गोविंदा-रवीना की जोड़ी ने मचाई धूम

‘अंखियों से गोली मारे' हरमेश मल्होत्रा की फिल्म ‘दूल्हे राजा' का गाना था, जो 10 जुलाई 1998 को रिलीज हुई थी. फिल्म में गोविंदा ने राजा और रवीना टंडन ने किरण सिंघानिया का किरदार निभाया था. इनके अलावा कादर खान, प्रेम चोपड़ा, मोहनिश बहल, जॉनी लीवर और असरानी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में थे.

फिल्म की कहानी राजा और बड़े होटल कारोबारी केके सिंघानिया की दुश्मनी के इर्द-गिर्द घूमती है. राजा होटल के सामने अपना ढाबा चलाता है और यही बात सिंघानिया को पसंद नहीं आती. बाद में कहानी में प्रेम और शादी का ट्विस्ट भी आता है. गोविंदा और कादर खान की कॉमिक टाइमिंग फिल्म की बड़ी खासियतों में शामिल रही.

सोनू-जसपिंदर की आवाज ने गाने में भरी मस्ती

इस गाने को सोनू निगम और जसपिंदर नरूला ने गाया था. इसके संगीतकार आनंद-मिलिंद थे, जबकि गीत समीर ने लिखे थे. गाने का म्यूजिक एल्बम 8 जून 1998 को रिलीज हुआ था और इसमें ‘दूल्हे राजा', ‘निगाहें क्यों चुराती है', ‘क्या लगती है हाय रब्बा' और ‘लड़का दीवाना लगे' जैसे गाने भी शामिल थे. ‘अंखियों से गोली मारे' की खासियत इसकी चुलबुली धुन और गोविंदा-रवीना की एनर्जेटिक केमिस्ट्री थी. गाने में दोनों के डांस और एक्सप्रेशन ने इसे उस दौर के लोकप्रिय डांस नंबरों में जगह दिलाई. बाद के सालों में भी यह गाना शादी-पार्टियों और डांस प्रोग्राम में सुनाई देता रहा.

बॉक्स ऑफिस पर भी चली थी ‘दूल्हे राजा'

‘दूल्हे राजा' सिर्फ गानों की वजह से ही चर्चा में नहीं रही, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया था. बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 5 करोड़ रुपये था, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन करीब 22.17 करोड़ रुपये रहा. फिल्म को वहां ‘हिट' का दर्जा दिया गया है.

फिल्म की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह गोविंदा और निर्देशक हरमेश मल्होत्रा की जोड़ी की चर्चित फिल्मों में शामिल रही. फिल्म का म्यूजिक भी इसकी लोकप्रियता का अहम हिस्सा बना. खासकर ‘सुनो ससुरजी अब जिद छोड़ो' और ‘अंखियों से गोली मारे' जैसे गाने दर्शकों के बीच काफी पसंद किए गए.

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आज 28 साल बाद भी जब 90s के बॉलीवुड गानों की बात होती है तो ‘अंखियों से गोली मारे' का जिक्र जरूर आता है. सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज, आनंद-मिलिंद की धुन और गोविंदा-रवीना की जोड़ी ने इस गाने को ऐसा रंग दिया, जो इतने साल बाद भी पुरानी यादों को ताजा कर देता है.