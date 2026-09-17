शाहिद कपूर से लेकर अदिति राव हैदरी तक, जिन्होंने विशाल भारद्वाज के प्रोजेक्ट में लगाए चार चांद

विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) भारतीय सिनेमा के उन फिल्ममेकर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी अलग तरह की कहानी कहने की शैली और किरदारों की गहराई के जरिए एक खास पहचान बनाई है. उन्होंने अलग-अलग पीढ़ियों और अलग-अलग तरह के कलाकारों के साथ काम किया है और अक्सर उनके भीतर से ऐसे प्रदर्शन सामने लाए हैं, जो दर्शकों के बीच लंबे समय तक याद रहते हैं. उनके अभिनेता-निर्देशक सहयोगों में कुछ ऐसी जोड़ियां भी रही हैं, जिन्होंने कलाकारों को उनकी सामान्य स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग अंदाज़ में देखने का मौका दिया.

शाहिद कपूर - हैदर और कमीने

विशाल भारद्वाज के सबसे चर्चित अभिनेता-निर्देशक सहयोगों में से एक शाहिद कपूर के साथ उनका काम रहा है. दोनों ने कमीने और हैदर जैसी फिल्मों में साथ काम किया, जहाँ शाहिद ने दो बिल्कुल अलग तरह के किरदारों को जीवंत किया. कमीने में उन्होंने स्ट्रीट-स्मार्ट जुड़वां भाइयों चार्ली और गुड्डू की दोहरी भूमिका निभाई, जबकि हैदर में उन्होंने एक जटिल और भावनात्मक किरदार को पर्दे पर उतारा. दोनों फिल्मों में शाहिद के अभिनय का अंदाज़ एक-दूसरे से काफी अलग था. कमीने को शाहिद के अभिनय करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में व्यापक रूप से देखा जाता है.

अदिति राव हैदरी - लस्ट स्टोरीज़ 3

विशाल भारद्वाज के अभिनेता सहयोगों में सबसे नया जुड़ाव अदिति राव हैदरी के साथ लस्ट स्टोरीज़ 3 में देखने को मिलता है. अदिति उनके सेगमेंट में साइरा बेगम की भूमिका निभा रही हैं. यह सहयोग इसलिए भी खास है क्योंकि यह शादी के बाद अदिति के पति सिद्धार्थ के साथ उनका पहला ऑन-स्क्रीन सहयोग है. दोनों पहली बार एक शादीशुदा जोड़े के रूप में स्क्रीन पर साथ नज़र आ रहे हैं, जिससे उनकी जोड़ी में एक अलग तरह की दिलचस्पी जुड़ जाती है. उनकी केमिस्ट्री और भारद्वाज की खास कहानी कहने की शैली का मेल इस सहयोग को देखने लायक बनाता है. यह अदिति के अभिनय करियर में भी एक अलग तरह का अनुभव जोड़ता है.

प्रियंका चोपड़ा - 7 खून माफ

विशाल भारद्वाज और प्रियंका चोपड़ा 7 खून माफ के लिए साथ आए, जो एक डार्क और अलग तरह की कहानी थी. प्रियंका ने फिल्म में सुज़ाना का किरदार निभाया, जो प्यार की लगातार तलाश में सात शादियों से गुजरती है. कहानी के दौरान उनके किरदार के जीवन के अलग-अलग पड़ाव और उसके व्यक्तित्व के कई पहलू सामने आते हैं. इस फिल्म ने प्रियंका को एक ही किरदार के अलग-अलग उम्र और परिस्थितियों वाले रूपों को निभाने का अवसर दिया.

सैफ अली खान - ओमकारा

भारद्वाज के शेक्सपियर के ओथेलो के रूपांतरण ओमकारा ने सैफ अली खान को उनके सबसे अलग और खास किरदारों में से एक निभाने का मौका दिया. फिल्म में सैफ ने लंगड़ा त्यागी की भूमिका निभाई, जो उनके अब तक के कई किरदारों से काफी अलग थी. अजय देवगन और करीना कपूर के साथ उनकी मौजूदगी ने फिल्म की कहानी को और मजबूत बनाया. इस भूमिका के जरिए सैफ ने अपने अभिनय के एक अलग पहलू को सामने रखा और भारद्वाज के निर्देशन में एक यादगार किरदार को पर्दे पर उतारा.

सान्या मल्होत्रा - पटाखा

सान्या मल्होत्रा ने पटाखा के साथ विशाल भारद्वाज की खास सिनेमाई दुनिया में कदम रखा. फिल्म में उन्होंने छुटकी का किरदार निभाया, जो कहानी के केंद्र में मौजूद जोशीली बहनों की जोड़ी में से एक है. उनका किरदार ऊर्जा, टकराव और भावनाओं से भरा हुआ था. अलग-अलग जॉनर, अलग-अलग पीढ़ियों और अपनी कुछ सबसे खास कहानियों के जरिए, विशाल भारद्वाज ने कई कलाकारों के साथ ऐसे सहयोग किए हैं, जिनसे यादगार परफॉर्मेंस सामने आई हैं. उनके निर्देशन में कलाकारों को अक्सर अपने अभिनय के अलग-अलग पहलुओं को तलाशने का अवसर मिला है. लस्ट स्टोरीज़ 3 के साथ अदिति राव हैदरी के उनके सिनेमाई संसार में शामिल होने से, उनके दिलचस्प अभिनेता-निर्देशक सहयोगों की विरासत में एक और नया अध्याय जुड़ गया है.