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मोहम्मद रफी का वो गाना, जो नहीं देखता अमीर-गरीब, 49 साल से हर बारात में मचा रहा हुड़दंग, आज भी इसके बिना अधूरी है शादी

वक्त बदला, संगीत बदला, लेकिन 49 साल पुराने इस गाने का जादू नहीं बदला. आज भी बारात निकलते ही मोहम्मद रफी का यह गाना बजता है और हर किसी के कदम थिरकने लगते हैं.

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मोहम्मद रफी का वो गाना, जो नहीं देखता अमीर-गरीब, 49 साल से हर बारात में मचा रहा हुड़दंग, आज भी इसके बिना अधूरी है शादी
49 साल से हर बारात की पहली पसंद है मोहम्मद रफी का यह गाना
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शादी में डीजे वाले से सबसे ज्यादा किस गाने की डिमांड होती है. अगर आपका जवाब कोई नया वायरल गाना है, तो शायद आप गलत हैं. क्योंकि करीब 49 साल पुराना एक फिल्मी गाना आज भी हर बारात की पहली पसंद बना हुआ है. दूल्हे की एंट्री हो, दोस्तों का डांस हो या पूरी बारात का जश्न, इसकी धुन बजते ही माहौल बदल जाता है. हैरानी की बात ये है कि हर साल सैकड़ों नए वेडिंग सॉन्ग आने के बाद भी इस गाने का जादू आज तक फीका नहीं पड़ा. आखिर कौन सा है वो गाना, जिसने तीन पीढ़ियों को एक साथ झूमने पर मजबूर कर दिया.

कौन सा है ये सदाबहार गाना

जिस गाने की बात हो रही है, वो है 'आज मेरे यार की शादी है'. मोहम्मद रफी की आवाज में गाया गया ये सुपरहिट गाना साल 1977 में रिलीज हुई शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर फिल्म 'आदमी सड़क का' का हिस्सा था. रिलीज के साथ ही ये गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया और धीरे-धीरे हर शादी और बारात की पहचान बन गया.

क्यों आज भी नहीं टूटा इसका जादू

मोहम्मद रफी ऐसे गायक थे, जिन्होंने हर तरह के गानों को अपनी आवाज से यादगार बना दिया. इस गाने में उनकी दमदार आवाज, मस्ती भरे बोल और संगीतकार रवि का शानदार संगीत ऐसा मेल बनाते हैं, जो आज भी लोगों को डांस करने पर मजबूर कर देता है. यही वजह है कि नए दौर के गानों के बीच भी इसकी लोकप्रियता बरकरार है.

हर बारात की पहचान बन चुका है ये गाना

आज भी शायद ही कोई ऐसी शादी हो, जहां ये गाना न बजे. बैंड हो, डीजे हो या ऑर्केस्ट्रा, इसकी धुन सुनते ही बाराती खुद-ब-खुद डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं. यही कारण है कि 49 साल बाद भी 'आज मेरे यार की शादी है' भारतीय शादियों का सबसे पसंदीदा और सदाबहार वेडिंग सॉन्ग बना हुआ है.

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