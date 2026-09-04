'क्या हम मुस्लिम हैं' जावेद अख्तर से 8 साल की उम्र में फरहान अख्तर ने पूछा था ऐसा सवाल

गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर नास्तिक हैं और उन्होंने हमेशा धर्म के बारे में अपने विचारों को खुलकर रखा है. हाल ही में एक इंटरव्यू में इस मशहूर फिल्ममेकर ने उस समय के बारे में बात की, जब युवा फरहान स्कूल से घर लौटे और उनसे पूछा कि क्या वे मुसलमान हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने 8 साल के बेटे को क्या जवाब दिया.'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में बातचीत के दौरान गीतकार ने कहा, "वे किसी धर्म को नहीं मानते. 11 या 12 साल की उम्र तक आपको कोई न कोई धर्म मिल ही जाता है. मैंने उन्हें कोई धर्म नहीं दिया. मुझे याद है कि फरहान शायद सात या आठ साल का था और एक दिन वह स्कूल से लौटा, उसका बैग कंधे पर था. वह दौड़कर मेरे पास आया क्योंकि वह बात बहुत जरूरी थी और उसने मुझसे पूछा, 'क्या हम मुसलमान हैं?'

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तो मैंने उससे कहा, 'सुनो, होता यह है कि जब तुम पैदा होते हो, तो किसी शहर में पैदा होते हो - पुणे, मुंबई, आगरा, अहमदाबाद, लंदन, न्यूयॉर्क या कहीं भी. तुम एक ही तरह से पैदा होते हो. अगर तुम पैदा होते हो, तो किसी समुदाय में पैदा होगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तुम किस शहर या किस समुदाय में पैदा हुए. जरूरी यह है कि तुम क्या हो. मेरा मतलब है, वे पूरी तरह से किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं.'"



फरहान अख्तर और जोया अख्तर, जावेद अख्तर और उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी की संतानें हैं. दोनों के बारे में बात करते हुए गीतकार ने कहा, "मुझे उन पर गर्व है, इसलिए नहीं कि वे सफल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने यह सब पूरी तरह से अपने दम पर हासिल किया है. इसमें माता-पिता का कोई योगदान नहीं है. उन्होंने यह सब खुद किया है."

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"यह मेरी वजह से नहीं है. सच कहूं तो उनकी सफलता में मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन साथ ही, मुझे इस बात पर गर्व है कि उन्होंने अच्छा और सम्मानजनक काम करके सफलता हासिल की है. वे किसी भी कीमत पर सफलता, नाम, शोहरत या पैसा पाने के लिए बेताब नहीं रहे. उन्होंने कभी भी ऐसी फिल्में नहीं बनाईं जो किसी भी तरह से भद्दी या अश्लील हों. उनमें गरिमा है और उनके काम में भी गरिमा झलकती है. यह बात मुझे बहुत खुशी देती है." जावेद अख्तर ने बच्चों की अच्छी परवरिश का श्रेय अपनी पहली पत्नी हनी ईरानी को दिया.

